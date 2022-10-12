"Война слишком затянулась": в Белом доме отреагировали на "переговоры" Маска и путина

В США напомнили, что россия может закончить войну в любой момент

В Вашингтоне отреагировали на информацию о разговоре миллиардера и изобретателя Илона Маска с российским диктатором владимиром путиным.

Как сообщает Suspilne, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга отметила, что решение о проведении мирных соглашений может быть принято только Украиной.

В частности она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский уже предоставил свой план по завершению войны, однако его реализация требует коммуникаций.

"Путин ничего не делает. Это война, которую начал путин, и он может ее завершить уже сегодня. Украина борется за свою демократию, за свою свободу", — сказала она.

По ее словам, США продолжат поддерживать Украину в этой борьбе, но отметила, что война "слишком затянулась".

Как сообщалось ранее, основатель консалтинговой компании по политическим рискам Ян Бреммер сообщил о том, что Маск рассказал ему о том, будто путин готов вести переговоры при условии, что Украина отдаст россии Крым и четыре области, а также согласится на статус нейтрального государства.

Сам Маск говорит, что в последний раз говорил с путиным 18 месяцев назад и тогда обсуждал космос.

Напомним, заявления Маска о необходимости завершить войну на российских условиях вызвали масштабный скандал в сети, а свое несогласия выразили даже многие политики.