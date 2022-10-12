"Війна надто затягнулася": у Білому домі відреагували на "переговори" Маска та путіна

У США нагадали, що росія може закінчити війну будь-якої миті

У Вашингтоні відреагували на інформацію про розмову мільярдера та винахідника Ілона Маска з російським диктатором володимиром путіним.

Як повідомляє Suspilne, прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу зазначила, що рішення про проведення мирних угод може бути ухвалене лише Україною.

Зокрема, вона зазначила, що президент України Володимир Зеленський вже надав свій план щодо завершення війни, проте його реалізація потребує комунікацій.

"Путін нічого не робить. Це війна, яку розпочав путін, і він може її завершити вже сьогодні. Україна бореться за свою демократію, за свою свободу", — сказала вона.

За її словами, США продовжать підтримувати Україну у цій боротьбі, але зазначила, що війна "надто затягнулася".

Як повідомлялося раніше, засновник консалтингової компанії з політичних ризиків Ян Бреммер повідомив про те, що Маск розповів йому про те, ніби путін готовий вести переговори за умови, що Україна віддасть росії Крим та чотири області, а також погодиться на статус нейтральної держави.

Сам Маск каже, що востаннє говорив із путіним 18 місяців тому і тоді обговорював космос.

Нагадаємо, заяви Маска про необхідність завершити війну на російських умовах викликали масштабний скандал у мережі, а свою незгоду висловили навіть багато політиків.