Мощный взрыв в Мелитополе прогремел возле отделения ФСБ: все детали, фото и видео

Отмечается, что мог взорваться автомобиль

У отделения российской ФСБ в оккупированном Мелитополе Запорожской области в очередной раз произошел взрыв. Предварительно, автомобиля. К тому же это произошло рядом с помещением, где ведется ретрансляция росСМИ.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, взрыв произошел рядом со зданием, в котором находится штаб гауляйтера Запорожской области и коллаборанта Евгения Балицкого. Кроме взрыва утром ночью также сообщалось о ряде взрывов вблизи города.

"Оккупантам опять неспокойно на Мелитопольщине. Прошла ночь была горячей для них в селе Светлодолинское Мелитопольского района. Местные жители насчитали около 7 мощных взрывов. Наблюдался дым со стороны железнодорожного моста", — говорится в сообщении мэра Федорова.

При этом оккупационная "власть" и росСМИ также предоставили информацию об утреннем взрыве. Член Общественной палаты россии Александр Малькевич сообщил, что у здания телецентра взорвали начиненную взрывчаткой машину. По его информации, мощность составляла 1.5-2 кг в тротиловом эквиваленте.

Член главного совета оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов назвал событие у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" "терактом". Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА-Новости".

Сообщения росСМИ

В сети публикуют фотографии и видео с места происшествия. Есть и кадры изнутри поврежденных помещений.

Фото и видео из Мелитополя

Как сообщал "Телеграф", в Мелитополе раздавались взрывы и раньше — целью стала коллаборантка, возглавлявшая местный колледж.