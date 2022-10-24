ВСУ освободили ряд населенных пунктов на Донбассе: список

Украина продолжает освобождать свою территорию

Военнослужащие ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на восточном направлении и смогли вернуть под контроль Украины ряд населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, противник делает все, чтобы закрепиться на захваченных территориях, улучшить свое тактическое положение и остановить продвижение украинских защитников. Вместе с тем он пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Вместе с тем сообщается, что украинские военнослужащие смогли выбить оккупантов из трех населенных пунктов в Луганской области и одного в Донецкой.

Речь идет о Кармазиновке, Мясожаровке, Невском и Новосадовом.

Вместе с тем сообщается, что у населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское противник пытался штурмовать позиции ВСУ, однако безрезультатно.

Примечательно, что освобожденные населенные пункты находятся неподалеку от Сватово, которое по словам эксперта Defense Express Ивана Киричевского может вернуться под контроль Украины уже в ноябре.

Напомним, россияне строят так называемую "линию Вагнера" в Луганской и Донецкой областях, которая должна бы сдержать наступление ВСУ, однако по мнению бойцов ССО россиянам такой трюк не поможет.