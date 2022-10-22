Отличная мишень – боец ССО рассказал, как “вскрыть” "линию Вагнера" на Донбассе
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Укрепления не помогут оккупантам помешать ВСУ освободить Луганщину
Компания Maxar Technologies сделала спутниковые снимки укреплений, построенных "вагнеровцами" в районе временно оккупированного Россией населенного пункта Горное на Донбассе. Фотографии опубликовал CNN.
Укрепленная линия представляет из себя 4 ряда неких противотанковых "ежей" из бетона, расположенная в 2 линии, за которыми виднеются окопы. Очевидно, эти укрепления являются так называемой "линией Вагнера", а российские медиа утверждают, что линия обороны будет оборудована от российско-украинской границы до Кременной, а затем на юг до Светлодарска – то есть, более чем на 200 км. Однако на деле анализ снимков показывает, что сейчас длина укрепления составляет всего 1,6 км.
Как объяснил "Телеграфу" на условиях анонимности боец ССО, на деле подобная линия показывает ограниченность мышления противника, думающего по шаблонам даже не Второй, а Первой мировой войны.
"Французская кампания 1940 года показала бессмысленность подобных укреплений, ведь еще линию Мажино вермахт просто обошел и прорвав оборону в другом месте, отрезав сидящего в окопах противника. Представим, вы боец врага и сидите в окопе – вы лишены инициативы и просто сидите на месте, на вас обрушивается огонь артиллерии, авиации. Ты просто мишень", — констатирует собеседник "Телеграфа".
Тем более, подчеркивает боец ССО, что на вооружении ВСУ новая высокоточная техника М142 HIMARS, и их массированное применение, особенно с новыми боеприпасами, поможет легко взломать оборону.
"Есть как минимум два способа взлома таких линий – обход укреплений с выходом в тыл маневренных групп ВСУ, которые нарушают линии снабжения противника или сосредоточение десятка HIMARS на узком фронте с последующим массированным ударом. Можно найти и другие способы – это не проблема", - уверенно заключает собеседник "Телеграфа".
Одновременно с подготовкой позиций на Луганщине, оккупанты готовятся и к обороне в Херсонской области. Правда здесь основную ставку они вероятно будут делать на подрыв дамбы Каховской ГЭС.