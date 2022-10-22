Отличная мишень – боец ССО рассказал, как “вскрыть” "линию Вагнера" на Донбассе

Укрепления не помогут оккупантам помешать ВСУ освободить Луганщину

Компания Maxar Technologies сделала спутниковые снимки укреплений, построенных "вагнеровцами" в районе временно оккупированного Россией населенного пункта Горное на Донбассе. Фотографии опубликовал CNN.

Укрепленная линия представляет из себя 4 ряда неких противотанковых "ежей" из бетона, расположенная в 2 линии, за которыми виднеются окопы. Очевидно, эти укрепления являются так называемой "линией Вагнера", а российские медиа утверждают, что линия обороны будет оборудована от российско-украинской границы до Кременной, а затем на юг до Светлодарска – то есть, более чем на 200 км. Однако на деле анализ снимков показывает, что сейчас длина укрепления составляет всего 1,6 км.

Протяженнсоть будущей линии смешная - всего полтора километра

Как объяснил "Телеграфу" на условиях анонимности боец ССО, на деле подобная линия показывает ограниченность мышления противника, думающего по шаблонам даже не Второй, а Первой мировой войны.

"Французская кампания 1940 года показала бессмысленность подобных укреплений, ведь еще линию Мажино вермахт просто обошел и прорвав оборону в другом месте, отрезав сидящего в окопах противника. Представим, вы боец врага и сидите в окопе – вы лишены инициативы и просто сидите на месте, на вас обрушивается огонь артиллерии, авиации. Ты просто мишень", — констатирует собеседник "Телеграфа".

Тем более, подчеркивает боец ССО, что на вооружении ВСУ новая высокоточная техника М142 HIMARS, и их массированное применение, особенно с новыми боеприпасами, поможет легко взломать оборону.

"Есть как минимум два способа взлома таких линий – обход укреплений с выходом в тыл маневренных групп ВСУ, которые нарушают линии снабжения противника или сосредоточение десятка HIMARS на узком фронте с последующим массированным ударом. Можно найти и другие способы – это не проблема", - уверенно заключает собеседник "Телеграфа".

Выглядит красиво, но бессмысленно

Одновременно с подготовкой позиций на Луганщине, оккупанты готовятся и к обороне в Херсонской области. Правда здесь основную ставку они вероятно будут делать на подрыв дамбы Каховской ГЭС.