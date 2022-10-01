Украина получила новые ракеты для HIMARS – в чем их важность

Новые аркеты позволят уничтожать врага с большей эффективностью

На передовой среди боеприпасов к РСЗО М142 HIMARS, активно используемой ВСУ, была замечена маркировка боеприпасов, говорящая что в Украину поступили новые ракеты. Фото появилось на Телеграмм-канале военного эксперта из Израиля Игаля Левина.

Маркировку на ящиках можно прочесть как M30A1, что представляет из себя боеприпас к HIMARS GMLRS Alternative Warhead (дословно GMLRS с альтернативной боевой частью).

Альтернативной оан называется потому что представляет собой альтернативу суббоеприпасам – боевую часть со 182 000 вольфрамовых шариков, которые являются готовым поражающим элементом вместо классических осколков. Как утверждает Иигал Левин, дальность поражения цели данной ракетой составляет до 92 км, а круговое вероятное отклонение — 7 метров.

Данный вид боеприпаса взрывается в воздухе и осыпает врага вольфрамовыми шариками с воздуха. Ракета может использоваться против живой силы противника, его небронированной или слабобронированной техники и легких полевых укреплений.

До сих пор на вооружении ВСУ были замечены ракеты типа М31, представлявшие из себя классические ракеты с осколочно-фугасной частью весом в 90 кг, в ходе взрыва которых происходит поражение цели взрывной волной и осколками.

К имеющимся в составе ВСУ 16 РСЗО HIMARS должны присоединиться еще 18, правда, это случится далеко не сразу.