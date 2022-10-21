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"Оккупанты уже смирились с потерей": эксперт рассказал, какой город ВСУ могут освободить следующим

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украины

Эксперт считает, что ноябрь может стать месяцем побед для ВСУ

Оккупанты стянули значительные силы к Сватово (Луганская область), однако по всей видимости они уже смирились с тем, что из города придется отступать, о чем свидетельствует строительство т.н. "линии Вагнера".

Как рассказал Апострофу эксперт Defense Express Иван Киричевский, на Сватовском направлении в настоящее время ведутся ожесточенные бои, а со стороны россиян там находится около 20 тысяч солдат.

"Однако они, видимо, уже смирились с потерей Сватова, поскольку тогда вагнеровцы под Лисичанском не строили бы оборонную "линию Вагнера", — сказал эксперт.

По его словам, ноябрь для ВСУ может стать "месяцем побед", включая и освобождение этого населенного пункта.

Киричевский добавил, что оккупанты также понимают, что удержать правобережную часть Херсонской области у них не удастся, и хоть туда стягиваются тысячи новых мобилизированных, однако россияне уже ищут возможности того, как правильно преподнести необходимость отступления. Он также отметил, что пока нет причин пересматривать прогнозы о том, что Херсон может вернуться под контроль Украины к концу ноября.

Вместе с тем эксперт отметил, что россияне усиливают попытки захватить Авдеевку (Донецкая область).

"Там уже идет борьба между структурами, претендующими на власть "после Путина" – кадыровцами, пригожинцами и кадровой армией. И взятие какого-нибудь города может использоваться как аргумент", — сказал он, но отметил, что пока нет никакого повода сомневаться в ВСУ.

Как сообщалось ранее, австралийский генерал Мик Райан назвал пять приоритетных шагов, которые российское командование может предпринять в ближайшее время, чтобы получить частичное преимущество на фронте.

Теги:
#Украина #Россия #Луганская область #Война #Сватово