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Война — день 245: из-за атак рф на города снова гибнут мирные украинцы, ВСУ освобождают Харьковщину

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Автор
Полномасштабная война длится 245 дней
Полномасштабная война длится 245 дней

Оперативно о главном 26 октября

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину продолжается уже 245 дней. В Украине продолжаются вынужденные веерные отключения электроэнергии, а оккупанты и далее атакуют мирные города ракетами и дронами-камикадзе, из-за чего гибнут украинцы. Вместе с тем Вооруженные силы Украины не просто сдерживают противника на фронтах, но также и освобождают ранее захваченную территорию, в частности, Харьковскую область.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявляет, что украинский народ и президент Украины Владимир Зеленский могут рассчитывать на постоянную поддержку Великобритании.

Напомним, информация за 23 октября доступна в трансляции: "Война — день 242: оккупанты бегут с Херсонщины, но продолжают террор дронами и ракетами".

С информацией за 24 октября можно ознакомиться в материале: "Война — день 243: ВСУ прорываются на Херсонщине, а оккупанты готовятся к уличным боям".

О том, что происходило 25 октября читайте в сводке: "Война — день 244: ВСУ сдерживают оккупантов на Донбассе и местами сами наступают".

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#Украина #Россия #Война