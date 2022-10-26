Война кланов: стали известны детали взрыва у здания ФСБ в Мелитополе

Мэр города подробнее рассказал, с чем связан взрыв

Взрыв, который произошел накануне в самом центре оккупированного россией города Мелитополь, где находится здание, откуда вещают росСМИ, является результатом войны двух кланов так называемой "новой власти". Речь идет о генеральном штабе российского министерства обороны, а также здешней ФСБ.

Соответствующую информацию в среду, 26 октября, во время очередного эфира всеукраинского телемарафона озвучил городской голова Мелитополя Иван Федоров, отметив, что помещение, вблизи которого накануне произошел взрыв, является знаковым для оккупантов.

"С начала оккупации территорий Запорожской области захватчики определили Мелитополь как административный центр и борются между собой за сферы влияния. С одной стороны, генштаб минобороны россии, который представляет гауляйтер евгений балицкий. С другой — ФСБ, местным ставленником которых является владимир рогов. Вчера у Мелитополя у здания, принадлежащего семье балицких, взорвался автомобиль. Но само здание является знаковым для рашистов", — написал он, наметив три причины соответствующей важности.

По словам Федорова, еще с первых дней вторжения россиян в Мелитополь именно это здание было захвачено подразделениями ФСБ, где они размещали личный состав. Впоследствии туда перестали пускать даже балицкого.

Не менее важной причиной является то, что уже через несколько месяцев после вторжения оккупантов в город в помещениях этого здания разместились пропагандистские СМИ, которые ретранслировали свои передачи на всю временно оккупированную часть Запорожья.

Более того, вблизи здания, где произошел взрыв, находится телебашня, над которой российским оккупантам крайне важно установить контроль.

Следует напомнить, что накануне в оккупированном Мелитополе произошел взрыв возле здания ФСБ. Предварительно, там взорвался автомобиль, начиненный взрывчато опасными устройствами. После чего член главного совета оккупационной "администрации" владимир рогов назвал событие "терактом".

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Мелитополе партизанское движение продолжает набирать обороты. В частности, очередной мишенью украинских партизан стала Елена Шапурова, ранее возглавлявшая один из местных колледжей.