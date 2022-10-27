Израиль отказал Украине в важнейшем оружии обороны: названа причина

Израиль уже начал сотрудничество с Украиной — после этого сайт парламента был атакован

Украина укрепляет сотрудничество с Израилем, но некоторые системы противовоздушной обороны нашей стране поставляться не будут. При этом Израиль готов к поставкам "нелетальных продуктов".

Об этом президент Израиля Исаак Герцог рассказал CNN. Он отметил, что у Израиля есть вооружение у которого даже нет версии для экспорта. Также есть вещи, которые не должны попасть в руки врагов Израиля: "Есть секреты, которые мы не можем раскрыть", — добавил израильский лидер.

При этом он пообещал помощь там, где это возможно, отметив, что европейские страны и США также не поставляют Украине часть техники. Напомним, недавно стало известно, что Литва не сможет передать Украине гаубицы и системы ПВО.

Как ранее писал "Телеграф", Украина начала недавно сотрудничать с Израилем по вопросам иранских дронов. Израильские специалисты нашли доказательства использования россией беспилотников из Ирана. После заявлений про помощь Украине сайт Кнессета атаковали российские хакеры. В причине можно быть уверенными — хакеры оставили послание.