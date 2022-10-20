"Шкода, таджиків не зустрів": путін приїхав на полігон до військових і постріляв зі снайперки (відео)

Офіцери і солдати чемно спілкувалися з диктатором, що вкотре доводить покірність російських громадян.

Очільник Кремля володимир путін, який днями підписав скандальний указ про введення "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях України, 20 жовтня побував з інспекцією на одному з військових полігонів. Проте страх за своє життя не дозволив політику наблизитися до лінії фронту: він обійшовся поїздкою до Рязанської області, що є сусідньою із Московською.

Головною причиною путінського вояжу стала начебто перевірка "ходу підготовки мобілізованих солдатів". Компаньйоном кривавого диктатора в його інспекції став голова міноборони рф сергій шойгу.

За даними пропагандистів, володимир путін особисто перевірив, як проходять практичні завдання з вогневої, тактичної та інженерної підготовки. Крім цього, він дізнавався, як офіцери та інструктори пояснюють призовникам особливості надання першої медичної допомоги.

Рязанська область сусідить із Московською

Також для путіна влаштували показове подолання десантно-штурмової смуги мобілізованими, що навчаються, показали, як солдати вміють керувати броньованою технікою. Сам путін, до речі, у боргу не залишився: встиг навіть постріляти зі снайперської гвинтівки. Щоправда, його справжні результати, звичайно ж, ніхто не озвучив.

У мережі поїздка путіна на полігон наробила чимало галасу. Багато українців жалкують, що серед мобілізованих чи інших військовослужбовців не знайшлося жодної порядної людини, яка поклала б кінець життю кривавого диктатора. Дехто також говорить, що було б непогано, аби путін зустрів бойових таджиків.

Нагадаємо, відсилка до жителів Таджикистану пов’язана з нещодавньою стріляниною на одному з російських полігонів Білгородщини. В її результаті загинуло понад десять військовослужбовців, ще кілька осіб отримали травми. Згідно з деякими джерелами, причиною інциденту могло стати непорозуміння між росіян та таджиками на ґрунті релігії.