"Шкода, таджиків не зустрів": путін приїхав на полігон до військових і постріляв зі снайперки (відео)
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Офіцери і солдати чемно спілкувалися з диктатором, що вкотре доводить покірність російських громадян.
Очільник Кремля володимир путін, який днями підписав скандальний указ про введення "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях України, 20 жовтня побував з інспекцією на одному з військових полігонів. Проте страх за своє життя не дозволив політику наблизитися до лінії фронту: він обійшовся поїздкою до Рязанської області, що є сусідньою із Московською.
Головною причиною путінського вояжу стала начебто перевірка "ходу підготовки мобілізованих солдатів". Компаньйоном кривавого диктатора в його інспекції став голова міноборони рф сергій шойгу.
За даними пропагандистів, володимир путін особисто перевірив, як проходять практичні завдання з вогневої, тактичної та інженерної підготовки. Крім цього, він дізнавався, як офіцери та інструктори пояснюють призовникам особливості надання першої медичної допомоги.
Також для путіна влаштували показове подолання десантно-штурмової смуги мобілізованими, що навчаються, показали, як солдати вміють керувати броньованою технікою. Сам путін, до речі, у боргу не залишився: встиг навіть постріляти зі снайперської гвинтівки. Щоправда, його справжні результати, звичайно ж, ніхто не озвучив.
У мережі поїздка путіна на полігон наробила чимало галасу. Багато українців жалкують, що серед мобілізованих чи інших військовослужбовців не знайшлося жодної порядної людини, яка поклала б кінець життю кривавого диктатора. Дехто також говорить, що було б непогано, аби путін зустрів бойових таджиків.
Нагадаємо, відсилка до жителів Таджикистану пов’язана з нещодавньою стріляниною на одному з російських полігонів Білгородщини. В її результаті загинуло понад десять військовослужбовців, ще кілька осіб отримали травми. Згідно з деякими джерелами, причиною інциденту могло стати непорозуміння між росіян та таджиками на ґрунті релігії.