"Акт розпачу": експерт розповів, навіщо путіну воєнний стан на "анексованих" територіях

росія хоче показати, що вона все ще дієздатна

Указ російського диктатора володимира путіна про введення воєнного стану на "анексованих" територіях України може свідчити лише про те, що росія перебуває у розпачі.

Як розповів голова Інституту безпекової політики Університету Кіля, професор Йоахім Краузе в інтерв’ю DW, подібне рішення не призведе до змін на лінії фронту, але дасть старт масштабній депортації мирних жителів до Росії.

За його словами, оголошення воєнного стану означає те, що окупаційна "влада" зможе робити там все, що їй заманеться, а також те, що керуватиме там "військова адміністрація".

Краузе вважає, що справжнім мотивом запровадження воєнного стану є початок масової депортації місцевих жителів до росії, як це вже робиться в Херсоні.

Крім того, професор зазначає, що запровадження воєнного стану також дозволить окупаційній армії оголосити мобілізацію чоловічої частини населення.

"Я припускаю, що це скоріше якийсь акт розпачу, спрямований на те, щоб показати, що росія ще дієздатна. Проте в цілому стан російських збройних сил не особливо добрий. Навпаки, видно, що всюди падає моральний дух, що у росіян є проблеми із постачанням, з боєприпасами", — додав він.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти та колаборанти заявили про початок евакуації з Херсона та області