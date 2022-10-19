Навіщо Кремлю воєнний стан на півдні та Донбасі: експерти пояснили, що задумав путін

Аналітики розповіли "Телеграфу", чого російський диктатор намагається досягти

Через чотири тижні після введення часткової мобілізації, у середу, 19 жовтня, з’явився новий путінський указ, який має пряме відношення до війни в Україні – про введення воєнного стану. Також часткового, на тимчасово окупованих територіях України – в Донецькій та Луганській (т. зв. "днр" і "лнр"), а також у Херсонській та Запорізькій областях. Експерти розповіли "Телеграфу", чого російський диктатор добивається таким кроком — і до чого все це може призвести.

Керівник Центру Політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак упевнений, що путін намагається "переключити" війну в політико-інформаційний режим, де психологічним терором, ракетними можливостями, шантажем Заходу сподівається зламати поразковий шлейф на полі бою, що є серйозною загрозою для його режиму.

"Зараз у путіна два ключові завдання — інформаційно перебити за будь-яку ціну об’єктивно очікувану втрату Херсона, а також запустити ескалаційний шантаж перед листопадовим самітом G20 на Балі. Адже, як виявилося, загроза ядерного удару не спрацьовує і не є допустимим способом шантажу", — зазначає експерт .

Тому, пояснює Олег Постернак, оголошення воєнного стану на тимчасово окупованих територіях південного сходу є стартовим піарно-показовим елементом у стратегії улюбленої путінської гри – підвищення ставок.

"Далі – оголошення режиму контртерористичної операції, натяк на формальне для нас оголошення війни Україні, продовження ударів по енергетичній інфраструктурі нашої країни, – прогнозує експерт. – З погляду інформаційної стратегії, ми просто бачимо створення ілюзії розмивання суверенітету України над нашими територіями, символічне підкреслення принциповості у контролі над окупованою зоною. По суті, просто умовні і нічого не значущі дії".

Народний депутат України VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього, президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов припускає, що головна мета указів про "воєнний стан" – демонстрація рішучості Кремля для внутрішньої аудиторії.

"На тлі відступу російської армії в Херсонській області і скандалів з мобілізацією зростає соціальна напруга в самій росії. Окремі представники еліти роблять заяви, що суперечать владі. Тому для народу потрібна картинка з ударами по цивільних об’єктах України і якісь псевдорішучі дії", — пояснює експерт .

Водночас, продовжує Ігор Попов, новий режим дозволить встановити жорсткіший контроль над людьми на окупованих територіях.

"Це стосується заборони на виїзд в Україну, можливої заборони на виїзд до росії. Спрощуються обшуки, перевірки, контроль на блокпостах. Людей можуть примусово залучати для будівництва фортифікаційних споруд, – пояснює експерт. – Вже анонсовано створення якихось воєнізованих підрозділів".

На жаль, попереджає Ігор Попов, це може бути сигналом для примусової мобілізації українських громадян до аналогів штрафних підрозділів із направленням на фронт.

"Новий правовий режим російська влада може використовувати як формальний привід для перешкоджання роботі міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ та Червоного Хреста, — вважає експерт. — Президент Зеленський вже визнавав нікчемними російські рішення про анексію. Така ж доля чекає і на нові акти про "воєнний стан". І Україна, і весь світ визнають виключно українську юрисдикцію над усіма регіонами, навіть тимчасово окупованими. Цікаво також, що використання слова "війна" в росії залишається забороненим. Тобто війни – нема, але воєнний стан – начебто є" .