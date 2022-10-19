Зачем Кремлю военное положение на юге и Донбассе: эксперты пояснили, что задумал путин

Аналитики рассказали "Телеграфу", чего российский диктатор пытается достичь

Спустя аккурат четыре недели после введения частичной мобилизации, в среду, 19 октября, появился новый путинский указ, имеющий прямое отношение к войне в Украине – о введении военного положения. Тоже частичного, на временно оккупированных рф территориях Украины – в Донецкой и Луганской (т. н. "днр" и "лнр"), а также в Херсонской и Запорожской областях. Эксперты рассказали "Телеграфу", чего российский диктатор добивался подобным шагом – и к чему всё это может привести.

Руководитель Центра Политической разведки, политтехнолог Олег Постернак уверен, что путин пытается "переключить" войну в политико-информационный режим, где психологическим террором, ракетными возможностями, шантажом Запада надеется сломить пораженческий шлейф на поле боя, что является серьезной угрозой для его режима.

"Сейчас у путина две ключевые задачи – информационно перебить любой ценой объективно ожидаемую потерю Херсона, а также запустить эскалационный шантаж перед ноябрьским саммитом G20 на Бали. Ведь, как оказалось, угроза ядерного удара не срабатывает и не является допустимым способом шантажа", – отмечает эксперт.

Поэтому, поясняет Олег Постернак, объявление военного положения на временно оккупированных территориях юго-востока является стартовым пиарно-показательным элементом в стратегии любимой путинской игры – повышения ставок.

"Далее – объявление режима контртеррористической операции, намек на формальное для нас объявление войны Украине, продолжение ударов по энергетической инфраструктуре нашей страны, – прогнозирует эксперт. – С точки зрения информационной стратегии, мы видим просто создание иллюзии размывания суверенитета Украины над нашими территориями, символическое подчёркивание принципиальности в контроле над оккупированной зоной. По сути, просто условные и ничего не значимые действия".

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов предполагает, что главная цель указов о "военном положении" – демонстрация решимости Кремля для внутренней аудитории.

"На фоне отступления российской армии в Херсонской области и скандалов с мобилизацией растет социальное напряжение в самой россии. Отдельные представители элиты делают противоречащие власти заявления. Поэтому для народа нужна картинка с ударами по гражданским объектам Украины и какие-то псевдорешительные действия", – поясняет эксперт.

В то же время, продолжает Игорь Попов, новый режим позволит установить более жесткий контроль над людьми на оккупированных территориях.

"Это касается запрета на выезд в Украину, возможного запрета на выезд в россию. Упрощаются обыски, проверки, контроль на блокпостах. Людей могут принудительно привлекать для строительства фортификационных сооружений, – поясняет эксперт. – Уже анонсировано создание каких-то военизированных подразделений".

К сожалению, предупреждает Игорь Попов, это может быть сигналом для принудительной мобилизации украинских граждан в аналоги штрафных подразделений с направлением на фронт.

"Новый правовой режим российские власти могут использовать в качестве формального повода для препятствования работе международных организаций, в том числе МАГАТЭ и Красного Креста, – считает эксперт. – Президент Зеленский уже признавал никчемными российские решения об аннексии. Такая же участь ожидает и новые акты о "военном положении". И Украина, и весь мир признают исключительно украинскую юрисдикцию над всеми регионами, даже временно оккупированными. Интересно также, что использование слова "война" в россии остается запрещенным. То есть войны – нет, но военное положение – вроде бы есть".