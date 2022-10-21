Візит путіна на полігон: у мережі пишуть про двійника, а на відео побачили цікаву деталь

путін і надалі використовує для заходів своїх двійників, говорять джерела

Напередодні російський президент володимир путін не відвідував полігон Західного військового округу в Рязанській області. Замість диктатора задля нібито перевірки ходу підготовки мобілізованих росіян відправився його двійник.

Відповідну інформацію у п'ятницю, 21 жовтня, оприлюднили у телеграм-каналі "Генерал СВР", відомому нібито своїми інсайдами із кремля. Згідно з наявними даними, людина, дуже схожа на президента росії володимира путіна, брала участь у зйомках на полігоні. Тим часом сам диктатор нібито залишився вкрай невдоволеним тим, як поводив себе його "двійник" (так називають дублерів путіна в оточенні президента).

Канал зазначає, що путіну дуже сильно не сподобалося те, що двійник поводився вкрай метушливо, тим самим видаючи непритаманні оригіналу форми поведінки. Проте поплічники президента запевнили його, що все навпаки вийшло навіть "душевніше" і "людяніше", аніж зазвичай.

"Двійника охороняли так само як і оригінал. На дублері був бронежилет прихованого носіння, всіх заходів безпеки було дотримано, включаючи: мінімум контактів із сторонніми, відсутність бойової зброї у всіх непосвячених та утилізацію біологічних відходів, як у путіна", — йдеться в тексті публікації.

Також зазначається, що, коли на публіці замість путіна з'являється його дублер, у служби безпеки президента роботи тільки додається. Що стосується питання, чи все ж розрізнити оригінал від "двійки", то політолог зазначає, що у "підробки" немає онкологічного захворювання, хвороби Паркінсона і той не страждає на шизоафективний розлад.

"Мабуть, після смерті путіна його зможуть використовувати ще якийсь час", — підсумував Соловей.

Варто також додати, що, згідно з даними, оприлюдненими телеканалом Sky News, під час поїздки на полігон, де російський диктатор обіймався з солдатами, а після стріляв із гвинтівки, журналісти звернули увагу, що на одному з відеозаписів з російським президентом на задньому плані видніється чоловік, який тримає в руках предмет, схожий на ядерну валізку. Саме у таких зазвичай зберігаються коди для приведення в дію ядерної зброї рф.

"Хоча вміст портфеля на зображеннях перевірити неможливо, журналісти припускають, що це є черговою спробою путіна залякати Захід застосуванням зброї масового ураження", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи реальна ймовірність застосування росією ядерної зброї проти України на думку очільника ГУР МО Кирила Буданова.

Також нагадаємо, що поблизу українських кордонів НАТО може розмістити свою зброю масового ураження.