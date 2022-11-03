"Хто окупант? Я в туалет хочу!" Мережу розсмішила розповідь українця про зустріч із росіянкою у літаку

Історія на "туалетну тему" про російську туристку викликала шквал коментарів

Після того, як мережа жахнулася від історії українки про поїздку до рф, тепер користувачі сміються над чи не анекдотичною ситуацією з росіянкою в літаку. Мовний бар’єр завадив їй зрозуміти шведського стюарда, а схожі за звучанням слова викликали гнів пасажирки.

Про смішний випадок розповів український письменник Руслан Горовий на своїй сторінці у Facebook. У коментарях користувачі не стримують себе в оцінках громадянки рф і дивуються недалекості російської туристки.

Так, українець летів до Копенгагена, коли в салоні літака стався дивний діалог між пасажиркою з росії та шведським стюардом. Жінка хотіла пройти у вбиральню та запитала у співробітника "А де у вас тут туалет?", на що той відповів — "The toilet is occupied". Проте росіянка не зрозуміла сенсу фрази, навіть коли стюард схрестив руки перед собою, показуючи, мовляв, там зайнято.

"Хто окупант? Я окупант? Ви взагалі а***лі? Я в туалет хочу, пустіть", — вимагала пасажирка, насмішивши Горового.

Він зазначив, що таке нерозуміння росіянки – "просто за Фрейдом".

У момент, коли з вбиральні вийшла інша пасажирка, росіянка вибухнула образами: "Ну от, я ж бачу, що працює, а то одразу окупант. Скоти. Ненавиджу".

Повний діалог між стюардом та росіянкою Горовий опублікував у себе в соцмережі.

Українець розповів історію з росіянкою у літаку

У коментарях користувачі сміються з твердолобості російської туристки і відзначають анекдотичність ситуації. Також коментатори зауважили, що "туалетна тема" так чи інакше супроводжує все, що пов’язано з росіянами, адже навіть їх президент путін зациклений на "темі попи":

"Щось у окупантів туалетна тема наріжна. Добре, що пустили її в туалет, а то б загадила літак, як усі території, що вони окупують. Треба було в літак не пускати, тепер і Стокгольм у небезпеці".

"Сподіваюся, хоч з літака унітаз не с****іт".

"Ще одна особливість є — не знаючи мови, вони кричать на язикє дуже голосно, вирішивши, що так їх точно зрозуміють".

Користувачі обговорюють смішний випадок

Раніше "Телеграф" писав, що мережа сміялася з відео наїзду росіян на низку мін. У коментарях пропонують російським військовим вручити так звану премію Дарвіна.