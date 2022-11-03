"Хто окупант? Я в туалет хочу!" Мережу розсмішила розповідь українця про зустріч із росіянкою у літаку
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Історія на "туалетну тему" про російську туристку викликала шквал коментарів
Після того, як мережа жахнулася від історії українки про поїздку до рф, тепер користувачі сміються над чи не анекдотичною ситуацією з росіянкою в літаку. Мовний бар’єр завадив їй зрозуміти шведського стюарда, а схожі за звучанням слова викликали гнів пасажирки.
Про смішний випадок розповів український письменник Руслан Горовий на своїй сторінці у Facebook. У коментарях користувачі не стримують себе в оцінках громадянки рф і дивуються недалекості російської туристки.
Так, українець летів до Копенгагена, коли в салоні літака стався дивний діалог між пасажиркою з росії та шведським стюардом. Жінка хотіла пройти у вбиральню та запитала у співробітника "А де у вас тут туалет?", на що той відповів — "The toilet is occupied". Проте росіянка не зрозуміла сенсу фрази, навіть коли стюард схрестив руки перед собою, показуючи, мовляв, там зайнято.
"Хто окупант? Я окупант? Ви взагалі а***лі? Я в туалет хочу, пустіть", — вимагала пасажирка, насмішивши Горового.
Він зазначив, що таке нерозуміння росіянки – "просто за Фрейдом".
У момент, коли з вбиральні вийшла інша пасажирка, росіянка вибухнула образами: "Ну от, я ж бачу, що працює, а то одразу окупант. Скоти. Ненавиджу".
Повний діалог між стюардом та росіянкою Горовий опублікував у себе в соцмережі.
У коментарях користувачі сміються з твердолобості російської туристки і відзначають анекдотичність ситуації. Також коментатори зауважили, що "туалетна тема" так чи інакше супроводжує все, що пов’язано з росіянами, адже навіть їх президент путін зациклений на "темі попи":
- "Щось у окупантів туалетна тема наріжна. Добре, що пустили її в туалет, а то б загадила літак, як усі території, що вони окупують. Треба було в літак не пускати, тепер і Стокгольм у небезпеці".
- "Сподіваюся, хоч з літака унітаз не с****іт".
- "Ще одна особливість є — не знаючи мови, вони кричать на язикє дуже голосно, вирішивши, що так їх точно зрозуміють".
Раніше "Телеграф" писав, що мережа сміялася з відео наїзду росіян на низку мін. У коментарях пропонують російським військовим вручити так звану премію Дарвіна.