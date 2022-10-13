Премію Дарвіна панам: відео наїзду росіян на ряд мін насмішило мережу

Яскраве відео розсмішило українців

Російські окупанти, які повномасштабно вторглися на українські землі зі зброєю ще 232 дні тому, продовжують дивувати українців своїми безглуздими діями. Зокрема, мережу насмішило одне з останніх оприлюднених у телеграм-каналі "Supernova. Війна з росією" відео з військовослужбовцями рф, які підірвалися на мінах.

На кадрах відеозапису, котрий саркастично обговорюють українці, видно, як російська МТ-ЛБ (бронетранспорт) виїжджає з поля на проїжджу частину, де у два ряди розкладені міни. Не помітити ці боєприпаси, вочевидь, здавалося б неможливим, проте росіян вони не спинили і ворожа техніка продовжила свій рух прямо на них. Наїхавши на одну з мін МТ-ЛБ вибухнув, а окупантів, які сиділи усередині, порозкидало по дорозі.

У мережі користувачі бурхливо обговорюють дії росіян, висловлюючи різкі судження вчинку загарбників. Дехто саркастично жартує, що саме так виглядає розмінування по-російськи і росіянам точно потрібно видати премію Дарвіна. А є й такі, хто з неприхованим подивом запитує: нащо ж військовослужбовці все ж направили техніку прямо на міни, а також відзначають, що зір у мехвода, який керував бойовою машиною, вочевидь, вкрай низький.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як мережу розсмішили звіти пропагандистів щодо втрат російських окупантів в Україні.

Також нагадаємо, що через потужне протистояння українців російська армія вимушена була пригальмувати з наступом на Донецькому напрямку.