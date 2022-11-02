путін зациклений на темі "попи": Яковина пояснив причину (відео)

Ймовірно, причина такої поведінки тягнеться з глибокого дитинства путіна

Президент росії путін все частіше у своїх публічних виступах продовжує використовувати слово "попа". Наприклад, у вересні путін виступав перед дітьми під час відкритого уроку "Розмови про важливе" та сказав: "працьовитість — це не просто гумова попа", а талант. Або ж під час свого виступу на Валдаї президент росії сказав фразу "всім сидіти на попі рівно і не крякати". Про що це може говорити, і чому його так цікавить ця частина людського тіла?

В інтерв'ю Алесі Бацман журналіст Іван Яковіна припустив, чому президент росії так часто вживає слово "попа". За його словами, психоаналітики припускають, що путін — людина анального складу.

"Психоаналітики кажуть, що він людина анального складу. Це не лайка, є такий психоаналітичний термін. Знаєте, як діти іноді подають те, що вони какають, як подарунок своїм батькам. Це з тієї ж серії", — каже Яковина.

Журналіст зазначив, що причина такої поведінки, ймовірно, тягнеться із глибокого дитинства російського президента.

"Як я розумію, путін вважає, що все, що він виробляє на це світло, всі ці труни, трупи, все це його подарунок світові, суспільству. Тому "попа" для нього має таке важливе, я навіть сказав би стратегічне значення", — Підсумував Яковина.

Нагадаємо, що путін став героєм декорацію до Хелловіну на одній із вулиць Києва. Креативні жителі столиці зробили опудало президента росії та посадили його в клітку. Фото святкових декорацій облетіли Мережу.