путін на Валдаї виступив із "золотою" (за словами пєскова) промовою: 5 речей, які після цього треба зробити - Ярослав Жарєнов
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Головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов про "революційний" спіч президента рф на "Валдаї"
У четвер, 27 жовтня, російський диктатор володимир путін декілька годин розповідав про власне бачення світу, яке практично в кожній фразі відрізнялось від реального положення справ. Спікер Кремля дмитро пєсков назвав цю промову такою, яка "увійде до десятка золотих виступів президента рф".
Що нового сказав російський диктатор:
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Що тепер робити українцям:
- Донатити на ЗСУ;
- Донатити на ЗСУ;
- Донатити на ЗСУ;
- Донатити на ЗСУ;
- Донатити на ЗСУ.
А ЗСУ й так чудово знають, що треба робити.
Слава Україні!
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