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путін на Валдаї виступив із "золотою" (за словами пєскова) промовою: 5 речей, які після цього треба зробити - Ярослав Жарєнов

Автор
Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
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володимир путін декілька годин мучав весь світ своїми хворими фантазіями Новина оновлена 27 жовтня 2022, 22:03
володимир путін декілька годин мучав весь світ своїми хворими фантазіями. Фото Скриншот

Головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов про "революційний" спіч президента рф на "Валдаї"

У четвер, 27 жовтня, російський диктатор володимир путін декілька годин розповідав про власне бачення світу, яке практично в кожній фразі відрізнялось від реального положення справ. Спікер Кремля дмитро пєсков назвав цю промову такою, яка "увійде до десятка золотих виступів президента рф".

Що нового сказав російський диктатор:

  1. ;
  2. ;
  3. ;
  4. ;
  5. .

Що тепер робити українцям:

  1. Донатити на ЗСУ;
  2. Донатити на ЗСУ;
  3. Донатити на ЗСУ;
  4. Донатити на ЗСУ;
  5. Донатити на ЗСУ.

А ЗСУ й так чудово знають, що треба робити.

Слава Україні!

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Теги:
#Валдай #Володимир Путін