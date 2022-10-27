Головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов про "революційний" спіч президента рф на "Валдаї"

У четвер, 27 жовтня, російський диктатор володимир путін декілька годин розповідав про власне бачення світу, яке практично в кожній фразі відрізнялось від реального положення справ. Спікер Кремля дмитро пєсков назвав цю промову такою, яка "увійде до десятка золотих виступів президента рф".

Що нового сказав російський диктатор:

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Що тепер робити українцям:

Донатити на ЗСУ; Донатити на ЗСУ; Донатити на ЗСУ; Донатити на ЗСУ; Донатити на ЗСУ.

А ЗСУ й так чудово знають, що треба робити.

Слава Україні!