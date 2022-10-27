Путин на Валдае выступил с "золотой" (по словам пескова) речью: 5 вещей, которые после этого нужно сделать - Ярослав Жаренов
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Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов о "революционном" спиче президента россии на "Валдае"
В четверг, 27 октября, российский диктатор владимир путин несколько часов рассказывал о собственном видении мира, которое практически в каждой фразе отличалось от реального положения дел. Спикер Кремля дмитрий песков назвал эту речь такой, которая "войдет в десяток золотых выступлений президента России".
Что нового сказал российский диктатор:
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Что теперь делать украинцам:
- Донатить на ВСУ;
- Донатить на ВСУ;
- Донатить на ВСУ;
- Донатить на ВСУ;
- Донатить на ВСУ.
А ВСУ и так отлично знают, как им делать свою работу.
Слава Украине!
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