Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов о "революционном" спиче президента россии на "Валдае"

В четверг, 27 октября, российский диктатор владимир путин несколько часов рассказывал о собственном видении мира, которое практически в каждой фразе отличалось от реального положения дел. Спикер Кремля дмитрий песков назвал эту речь такой, которая "войдет в десяток золотых выступлений президента России".

Что нового сказал российский диктатор:

; ; ; ; .

Что теперь делать украинцам:

Донатить на ВСУ; Донатить на ВСУ; Донатить на ВСУ; Донатить на ВСУ; Донатить на ВСУ.

А ВСУ и так отлично знают, как им делать свою работу.

Слава Украине!