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Путин на Валдае выступил с "золотой" (по словам пескова) речью: 5 вещей, которые после этого нужно сделать - Ярослав Жаренов

Автор
Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
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Автор
Владимир Путин несколько часов мучал весь мир своими больными фантазиями Новость обновлена 27 октября 2022, 22:03
Владимир Путин несколько часов мучал весь мир своими больными фантазиями. Фото Скриншот

Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов о "революционном" спиче президента россии на "Валдае"

В четверг, 27 октября, российский диктатор владимир путин несколько часов рассказывал о собственном видении мира, которое практически в каждой фразе отличалось от реального положения дел. Спикер Кремля дмитрий песков назвал эту речь такой, которая "войдет в десяток золотых выступлений президента России".

Что нового сказал российский диктатор:

  1. ;
  2. ;
  3. ;
  4. ;
  5. .

Что теперь делать украинцам:

  1. Донатить на ВСУ;
  2. Донатить на ВСУ;
  3. Донатить на ВСУ;
  4. Донатить на ВСУ;
  5. Донатить на ВСУ.

А ВСУ и так отлично знают, как им делать свою работу.

Слава Украине!

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Теги:
#Валдай #Володимир Путін