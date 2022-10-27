путін використав Солженіцина, щоб очорнити Захід

КДБшник путін процитував дисидента Солженіцина

Звичка російського президента володимира путіна брехати і спотворювати інформацію, підлаштовуючи її під свої потреби, вийшла на новий рівень: тепер диктатор використав слова радянського письменника дисидента Олександра Солженіцина для очорнення образу Західного світу.

Виступаючи в четвер, 27 жовтня, на російському дискусійному клубі "Валдай", путін процитував Солженіцина про те, що для Заходу характерне "сліплення переваги, що триває".

"За минулі майже півстоліття це засліплення, відверто расистське і неоколоніальне за своїм характером, набуло вже просто потворних форм, особливо після того, як виник так званий однополярний світ", — сказав путін.

З одного боку, це виглядає досить дивно: співробітник репресивного апарату (КДБ), який ностальгує за Радянським Союзом і відкрив його розвал "найбільшою трагедією" путін цитує людину, яка постраждала від того ж СРСР.

Водночас варто відзначити, що путін, як і Солженіцин, має антиліберальні погляди.

Також не варто забувати, що обидва ці діячі є затятими противниками України та українців. путін заявляє, що Україна — країна-помилка і не має права на існування, а Солженіцин вважав, що українці, на відміну від росіян, не мають права на створення незалежної держави. Солженіцин був проти руйнування СРСР за національними ознаками та виступав проти незалежності України. 2008 року, на останньому році життя, Солженіцин заперечив, що Голодомор був геноцидом радянської влади проти українського народу у 1931-1933 роках.

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