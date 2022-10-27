путин использовал Солженицына, чтобы очернить Запад

КГБшник путин процитировал диссидента Солженицына

Привычка российского президента владимира путина лгать и искажать информацию, подстраивая ее под свои нужды, вышла на новый уровень: теперь диктатор использовал слова советского писателя диссидента Александра Солженицына для очернения образа Западного мира.

Выступая в четверг, 27 октября, на российском дискуссионном клубе "Валдай", путин процитировал Солженицына о том, что для Запада характерно "длящееся ослепление превосходства".

"За прошедшие почти полвека это ослепление, откровенно расистское и неоколониальное по своему характеру, приобрело уже просто уродливые формы, особенно после того, как возник так называемый однополярный мир", — сказал путин.

С одной стороны, это выглядит довольно странно: сотрудник репрессивного аппарата (КГБ), ностальгирующий по Советскому Союзу и открыто называющий его развал "величайшей трагедией" путин цитирует человека, который пострадал от того же СССР.

Вместе с тем, стоит отметить, что путин, как и Солженицын, имеет антилиберальные взгляды.

Также не стоит забывать, что оба этих деятеля являются ярыми противниками Украины и украинцев. путин заявляет, что Украина — страна-ошибка и не имеет права на существование, а Солженицын же считал, что украинцы, в отличие от россиян, не имеют права на создание независимого государства. Солженицын был против разрушения СССР по национальным признакам и выступал против независимости Украины. В 2008 году, на последнем году жизни, Солженицын возразил, что Голодомор был геноцидом советской власти против украинского народа в 1931-1933 годах.

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