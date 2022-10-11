Есть вещи, которые интересуют путина больше, чем война: эксперт описал сценарии на ближайшее время

В россии происходит раскол, какой путину нужно преодолеть

На фоне ядерного шантажа путина, массированных обстрелов Украины и успехов Вооруженных сил Украины в наступлении в южных и восточных регионах становится все труднее предположить, что ожидать дальше. Считается, что все же Украину ожидают положительные новости, так как поражения на фронте российской армии сливаются с борьбой за власть в россии, что неизбежно заставит рф отступить.

Об этом рассказал американский историк, писатель, исследователь национализма и тоталитаризма Тимоти Снайдер. В своем блоге он описал наиболее реалистичный сценарий развития событий вокруг войны в Украине. Он считает, что в россии уже происходит постепенный раскол в обществе, а российский президент не может удержать власть, ведь не собирается прислушиваться к тем, кто имеет противоположную позицию.

"Политическая карьера путина базируется на использовании контролируемых СМИ для превращения внешней политики в успокаивающее зрелище. Другими словами: выживание его режима зависит от двух предпосылок: то, что происходит на телевидении, важнее, чем то, что происходит в реальности; и то, что происходит за границей, важнее, чем то, что происходит дома. Мне кажется, что эти помещения уже не выдерживают", — пишет историк.

Кроме того, он подчеркивает, что объявление мобилизации в россии было слишком поздним, и определенным образом не спасет ситуацию на фронте. Возможно, путину не понадобится оправдание, чтобы уйти из Украины, поскольку он будет делать это ради собственного политического выживания. При всей его личной приверженности странным представлениям об Украине он больше привязан к власти.

"И потому мы можем увидеть вероятный сценарий того, как эта война закончится… Поскольку Украина продолжает выигрывать битвы, один разворот сопровождается другим: телевидение уступает реальности, а украинская кампания уступает борьбе за власть в россии. В такой борьбе нет смысла иметь вооруженных союзников далеко в Украине, которых было бы полезнее развернуть в россии: не обязательно в вооруженном конфликте… Для всех заинтересованных, возможно, плохо проиграть в Украине, но хуже проиграть в россии", — отметил Снайдер.

Как сообщал "Телеграф" ранее, эксперты комментируют, как удар по Крымскому мосту повлиял на развитие войны. Эта ситуация ставит владимира путина перед трудным выбором.