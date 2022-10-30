У клітці та на гільйотині: путін став героєм хелловінських декорацій у Києві (фото, відео)

Російському диктатору влучно нагадали його випад про "красуню, яка має терпіти"

У більшості країн світ в ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначатимуть так зване "свято смерті" під назвою Хелловін. До нього підготувалися у й столиці України — Києві, де біля однієї з кав'ярень змонтували хелловінську локацію з опудалом кривавого диктатора путіна в гільйотині та клітці. Відповідні фото та відео розмістили кияни у соціальних мережах.

На першій з хелловінських локацій, опудало путіна прикували до стільця мотузками, а зверху над ним вчепили табличку з написом: "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица". Саме цю цитату з пісні гурту "Красная плесень" російський диктатор під час одного зі своїх виступив навів у контексті виконання Мінських угод. Примітно, що диктатора схопив та ув'язнив розлючений гарбуз.

путіна ув'язнив у клітку розлючений гарбуз

Йому нагадали про "терпіння" подобається це чи ні

На іншій хелловінській локації опудало путіна засунули в гільйотину, а над ним розмістили постать смерті з косою. Примітно, що "одягнули" російського диктатора у шапку-ушанку та ватні штани. Його вигляд дуже нагадує деяких полонених російських солдатів, одяг яких більше схожий на обноски, ніж на виряд військовослужбовців так званої "другої армії світу".

Користувачі мережі пишуть, що креативом з хелловінськими локаціями відзначилася мережа "Білий налив". На путіна у клітці можна подивитися на ВДНГ (проспект Академіка Глушкова), а російський президент у гільйотині розташувався поблизу станції метро Політехнічний інститут за адресою: проспект Перемоги, 28А.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку жовтня російський диктатор відсвяткував своє 70-річчя. Українці не забули "привітати" його з цим святом, нагадавши, щоб той вставив хреста у торт.