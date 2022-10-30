"Сигнал для всього світу": в ЄС заявили про реальність подання позову проти путіна до Міжнародного кримінального суду

Україна потрібно терміново ратифікувати Римський статут, на основі якого було засновано та діє МКС

Подання до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі позову проти президента Росії Володимира Путіна у зв’язку з військовими злочинами в Україні є цілком реальним.

Таку думку висловив в опублікованих у суботу, 29 жовтня, інтерв’ю газеті Berliner Morgenpost та іншим виданням медіагрупи Funke єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Відповідаючи на запитання, чи має, на його думку, Путін постати перед судом у зв’язку з війною в Україні, Рейндерс заявив: " До моїх завдань не входить рекомендація кримінального переслідування окремих осіб. ЄС надає інструменти, щоб правосуддя могло виконувати свої завдання. Якщо органи, що займаються кримінальним переслідуванням, захочуть зайнятися найвищими особами, їм слід це зробити".

За словами Рейндерса, розслідування російських військових злочинів в Україні — "це сигнал для всього світу".

"Вперше розслідування подібних злочинів йде з самого першого дня війни. Для тих, хто їх скоїв, ризик бути притягнутими до відповідальності зберігається до кінця їхнього життя. Це стосується, звісно, і Путіна, якщо кримінальне переслідування буде розпочато і щодо нього", — додав єврокомісар.

Дідьє Рейндерс повідомив, що під час відвідин Бородянки побачив "дуже виразні докази ймовірних військових злочинів". За його словами, українська влада зібрала докази щодо 37 тисяч випадків, за більш ніж 3200 з них розслідування вже йде.

За оцінкою єврокомісара, перші судові процеси у МКС у справах про військові злочини в Україні можуть розпочатися ще до кінця цього року. Однак дуже важливо, щоб Україна ратифікувала Римський статут, на основі якого було засновано та діє МКС, додав Рейндерс.

"У цьому випадку Міжнародний кримінальний суд зможе безпосередньо на місці розслідувати всі можливі військові злочини з обох сторін. Хоча жодних свідчень скоєння військових злочинів Україною немає. Адже агресором є росія", — уточнив він.

Коментуючи заклик Києва створити додатковий міжнародний трибунал для суду над російськими військовими злочинцями, Дідьє Рейндерс зазначив, що його відомство обговорює це питання з владою України, але він вважає за необхідне для початку використовувати вже існуючі інструменти правосуддя.

"Однак однією з можливостей було б створити додатковий суд, з українськими та міжнародними суддями за підтримки ООН. У цьому питанні Єврокомісія відкрита ", — сказав єврокомісар з питань юстиції.

Рейндерс припустив, що держави-члени G7 обговорять цю тему на зустрічі у листопаді.

"Зараз важливо зібрати докази. Судові процеси можуть відбутися і через багато років. У Німеччині обвинувачені у злочинах нацистського режиму постають і досі перед судом", — констатував він.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви виступили із спільною заявою про те, що Європейський союз має допомогти Києву створити Спеціальний трибунал, який розгляне злочини, які путінський режим скоїв під час вторгнення в Україну.