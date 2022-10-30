В клетке и на гильотине: путин стал героем хэллоуинских декораций в Киеве (фото, видео)

Российскому диктатору метко напомнили его выпад о "красавице, которая должна терпеть"

В большинстве стран мир в ночь с 31 октября на 1 ноября будут отмечать так называемый "праздник смерти" под названием Хэллоуин. К нему подготовились в столице Украины — Киеве, где возле одного из кафе смонтировали хэллоуинскую локацию с чучелом кровавого диктатора путина в гильотине и клетке. Соответствующие фото и видео разместили киевляне в социальных сетях.

На первой из хэллоуинских локаций, чучело путина приковали к стулу веревками, а сверху над ним вцепили табличку с надписью: "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица". Именно эту цитату из песни группы "Красная плесень" российский диктатор во время одного из своих выступил привел в контексте исполнения Минских соглашений. Примечательно, что диктатора схватила и заточила в клетку разъяренная тыква.

путина заточила в клетку разъяренная тыква

Ему напомнили о "терпении" нравится это или нет

На другой хеллоуинской локации чучело путина засунули в гильотину, а над ним разместили фигуру смерти с косой. Примечательно, что "одели" российского диктатора в шапку-ушанку и ватные штаны. Его вид очень напоминает некоторых пленных российских солдат, одежда которых больше похожа на обноски, чем на снаряжение военнослужащих так называемой "второй армии мира".

Пользователи сети пишут, что креативом с хеллоуинскими локациями отличилась сеть "Белый налив". На путина в клетке можно посмотреть на ВДНХ (проспект Академика Глушкова), а российский президент в гильотине расположился у станции метро Политехнический институт по адресу: проспект Победы, 28А.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале октября российский диктатор отметил свое 70-летие. Украинцы не забыли поздравить его с этим праздником, напомнив, чтобы тот вставил крест в торт.