путин зациклен на теме "попы": Яковина объяснил причину (видео)

Вероятно, причина такого поведения путина тянется из глубокого детства

Президент рф путин все чаще в своих публичных выступлениях продолжает использовать слово "попа". К примеру, в сентябре путин выступал перед детьми и во время открытого урока "Разговоры о важном" сказал: "трудолюбие — это не просто резиновая попа", а талант. Или же во время своего выступления на Валдае президент россии сказал фразу "всем сидеть на попе ровно и не крякать". О чем это может говорить и почему его так интересует эта часть человеческого тела?

В интервью Алесе Бацман журналист Иван Яковина предположил, почему президент рф так часто употребляет слово "попа". По его словам, психоаналитики допускают, что путин — человек анального склада.

"Психоаналитики говорят, что он человек анального склада. Это не ругательство, есть такой психоаналитический термин. Знаете, как дети иногда преподносят то, что они какают, в качестве подарка своим родителям. Это из той же серии", — говорит Яковина.

Журналист отметил, что причина такого поведения, вероятно, тянется из глубокого детства российского президента.

"Как я понимаю, путин считает, что все, что он производит на этот свет, все эти гробы, трупы, все это его подарок миру, обществу. Поэтому "попа" для него имеет такое важное, я бы даже сказал стратегическое значение", — подытожил Яковина.

Напомним, что путин стал героем декорацию к Хэллоуину на одной из улиц Киева. Креативные жители столицы сделали чучело президента рф и посадили его в клетку. Фото праздничных декораций облетели Сеть.