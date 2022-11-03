Ілону Маску оригінально дорікнули через спробу "кинути" Україну зі Старлінками: в мережі влаштували батл фотожаб

Останнім часом дії американського бізнесмена піддаються шквалу критики з боку світової спільноти

Мільярдер Ілон Маск, який кількома днями раніше засмутив користувачів однієї з найпопулярніших соцмереж новиною щодо введення грошової плати за послугу Blue, вирішив поглузувати з незадоволених користувачів, оприлюднивши саркастичні меми на цю тему. Українці з відповіддю не забарилися.

Зокрема, на сторінці американського бізнесмена, а тепер і власника Twitter, з'явилася картинка, на якій зображено користувачів, які нібито готові платити по 8 доларів за кавові напої популярної компанії Starbucks, проте не хочуть сплачувати щомісячну плату за синю галочку навпроти нікнейму в соцмережі.

Своєю чергою користувачі мережі з України вирішили пригадати Ілону Маску його небажання фінансово допомагати Україні зі "Старлінками", коли у цей час за шалені кошти він вирішив придбати Twitter.

Варто нагадати, що так зване протистояння бізнесмена та користувачів Twitter почалося після заяви Маска щодо введення щомісячної плати за популярну послугу "синьої галочки", котра передбачає розміщення галочки блакитного кольору поблизу нікнейму користувача. Вона означає, що Twitter здійснив підтвердження облікового запису конкретної особи або компанії, яка на нього претендує.

Більшість залишилася незадоволеною таким нововведенням, навіть попри так звані "бонуси" у вигляді пріоритету для відповідей, згадок та пошуків, зменшення кількості реклами тощо, адже раніше користуватися соцмережею та її послугами можна було абсолютно безкоштовно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як американський мільярдер Ілон Маск відмовився від подальшого фінансування терміналів інтернет-зв’язку Starlink для України.