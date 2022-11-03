Илона Маска оригинально упрекнули из-за попытки "кинуть" Украину со Старлинками: в сети устроили батл фотожаб

В последнее время действия американского бизнесмена подвергаются шквалу критики со стороны мирового сообщества

Миллиардер Илон Маск, несколькими днями ранее огорчивший пользователей одной из самых популярных соцсетей новостью о введении денежной платы за услугу Blue, решил посмеяться над недовольными пользователями, обнародовав саркастические мемы на эту тему. Украинцы с ответом не заставили себя ждать.

В частности, на странице американского бизнесмена, а теперь и владельца Twitter, появилась картинка, на которой изображены пользователи, которые якобы готовы платить по 8 долларов за кофейные напитки популярной компании Starbucks, однако не хотят платить ежемесячную плату за синюю галочку напротив никнейма в соцсети.

В свою очередь, пользователи сети из Украины решили вспомнить Илону Маску его нежелание финансово помогать Украине со "Старлинками", когда в это время за сумасшедшие средства он решил приобрести Twitter.

Стоит напомнить, что так называемое противостояние бизнесмена и пользователей Twitter началось после заявления Маска о введении ежемесячной платы за популярную услугу "синей галочки", которая предполагает размещение галочки голубого цвета вблизи никнейма пользователя. Она означает, что Twitter осуществил подтверждение учетной записи конкретного лица или претендующей на него компании.

Большинство осталось недовольным таким нововведением, даже несмотря на так называемые "бонусы" в виде приоритета для ответов, упоминаний и поисков, уменьшения количества рекламы и т.д., ведь раньше пользоваться соцсетью и ее услугами можно было совершенно бесплатно.

Ранее "Телеграф" сообщал, как американский миллиардер Илон Маск отказался от дальнейшего финансирования терминалов интернет-связи Starlink для Украины.