Илон Маск все же купил Твиттер: сеть ответила волной шуток

Самый богатый человек мира получил личную соцсеть

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск, устроивший громкий скандал вокруг войны в Украине, все же смог купить социальную сеть Твиттер, что не могло не остаться без внимания пользователей сети.

Стоит отметить, что и сам Маск сообщил о покупке соцсети весьма оригинальным способом. Свой профиль он переименовал в "Chief Twit" (Главный Твит), а затем обнародовал короткое видео, в котором прогулялся по штаб-квартире организации с раковиной в руках.

Ролик он подписал фразой "let that sink in", которая является старым мемом, основанным на игре слов. В первом значении оно является разговорной формой фразы "задумайся об этом, и ты сможешь это понять", а во втором — "позволь этой раковине войти". При этом, в оригинальных мемах оно использовалось в обоих значениях, как, очевидно, и в видео Маска.

Пользователи сети равнодушными не остались и тут же начали шутить по поводу происходящего.

Другие же пошутили, что Илон Маск купил умывальник в одной из украинских торговых сетей "Эпицентр".

А кто-то и вовсе отметил, что Маск передумал покупать Твиттер и решил купить "Эпицентр".

Стоит отметить, что фондовый рынок на момент публикации данной заметки вяло отреагировал на новость о новом руководстве компании. За день акции подорожали почти на 1%, что не является заметным показателем.

Напомним, в апреле стало известно, что Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов после недель переговоров, однако позже он решил приостановить сделку из-за опасений о начале третьей мировой войны. После этого компания подала на него в суд, чтобы завершить сделку.

В начале октября миллиардер все же согласился завершить сделку и выкупить компанию по изначально оговоренной цене.