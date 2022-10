Ілон Маск все ж таки купив Твіттер: мережа відповіла хвилею жартів

Найбагатша людина світу отримала особисту соцмережу

Американський винахідник і мільярдер Ілон Маск, який влаштував гучний скандал навколо війни в Україні, все ж таки зміг купити соціальну мережу Твіттер, що не могло не залишитися без уваги користувачів мережі.

Варто зазначити, що і сам Маск повідомив про покупку соцмережі вельми оригінальним способом. Свій профіль він перейменував на "Chief Twit" (Головний Твіт), а потім оприлюднив коротке відео, в якому прогулявся штаб-квартирою організації з раковиною в руках.

Ролик він підписав фразою "let that sink in", яка є старим мемом, що базується на грі слів. У першому значенні воно є розмовною формою фрази "задумайся про це, і ти зможеш це зрозуміти", а в другому — "дозволь цій раковині увійти". При цьому в оригінальних мемах воно використовувалося в обох значеннях, як, очевидно, і відео Маска.

Користувачі мережі байдужими не залишилися і відразу почали жартувати з приводу того, що відбувається.

Інші ж пожартували, що Ілон Маск купив умивальник в одній з українських торгових мереж "Епіцентр".

А хтось взагалі зазначив, що Маск передумав купувати Твіттер і вирішив купити "Епіцентр".

Варто відзначити, що фондовий ринок на момент публікації цієї нотатки мляво відреагував на новину про нове керівництво компанії. За день акції подорожчали майже на 1%, що не є помітним показником.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Маск купує Twitter за 44 млрд доларів після тижнів переговорів, проте пізніше він вирішив призупинити угоду через побоювання про початок третьої світової війни. Після цього компанія подала на нього до суду, щоб завершити правочин.

На початку жовтня мільярдер все ж таки погодився завершити угоду і викупити компанію за спочатку обумовленою ціною.