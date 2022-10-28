Илон Маск купил Twitter за баснословную сумму: начал с увольнений и слухов о возвращении Трампа

Вокруг этой новости также появились неожиданные фейки об экс-президенте США

После того, как стало известно, что американский миллиардер Илон Маск таки приобрел социальную сеть Twitter, в компании уже проведен ряд увольнений. Теперь бизнесмен полноценно владеет платформой.

Об этом сообщило американское издание CNBS со ссылкой на источники. Как отмечается, предприниматель уже начал руководить Twitter, а предыдущий генеральный директор Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал и руководитель юридических и политических вопросов фирмы Виджая Гадде покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

При этом сам Маск на своей странице в этой же соцсети своеобразно подтвердил завершение покупки. Он написал "птица освобождена", намекая на логотип компании. В своей другой публикации миллиардер также отметил, что купил платформу, чтобы помочь человечеству, и он хочет, чтобы "цивилизация имела общую цифровую городскую площадь".

Обращение Маска к рекламодателям соцсети

По данным СМИ, покупка компании Twitter обошлась самому богатому человеку мира в 44 миллиарда долларов. Twitter еще не подтвердил завершение заключения сделки, но первый инвестор компании сообщил об этом BBC.

Кроме того, ранее в сети опубликовали якобы сообщения бывшего президента США Дональда Трампа, который сказал, что после покупки Маском Twitter его профиль будет восстановлен 31 октября после заблокирования еще в январе 2021 года. Такую информацию обнародовало издание ANI. Однако через некоторое время издание сообщило, что это фейк, и принесло извинения. Достоверной информации о возвращении Трампа в социальную сеть нет.

Извинения издания

Как сообщал "Телеграф" ранее, в сети разразился настоящий скандал вокруг высказываний Илона Маска о войне в Украине. Заявления бизнесмена осудили украинские чиновники, в частности, и Владимир Зеленский. Позже предприниматель заявил, что больше не будет финансировать спутниковую связь Starlink в Украине для ВСУ, но затем передумал и согласился продолжить сотрудничество с Украиной.