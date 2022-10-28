Ілон Маск купив Twitter за нечувану суму: почав зі звільнень та чуток про повернення Трампа

Навколо цієї новини також з'явилися неочікувані фейки про експрезидента США

Після того, як стало відомо, що американський мільярдер Ілон Маск таки придбав соціальну мережу Twitter, у компанії вже проведено низку звільнень. Тепер бізнесмен повноцінно володіє платформою.

Про це повідомило американське видання CNBS з посиланням на джерела. Як зазначається, підприємець вже почав керувати Twitter, а попередній генеральний директор Параг Агравал, фінансовий директор Нед Сігал і керівник юридичних і політичних питань фірми Віджая Гадде покинули штаб-квартиру компанії в Сан-Франциско.

При цьому сам Маск на своїй сторінці в цій самій соцмережі своєрідно підтвердив завершення покупки. Він написав "пташка звільнена", натякаючи на логотип компанії. У своїй іншій публікації мільярдер також зазначив, що купив платформу, щоб допомогти людству, і він хоче, щоб "цивілізація мала спільну цифрову міську площу".

Звернення Маска до рекламодавців соцмережі

За даними ЗМІ, покупка компанії Twitter обійшлася найбагатшій людині світу в 44 мільярди доларів. Twitter ще не підтвердив завершення укладання угоди, але перший інвестор компанії повідомив про це BBC.

Крім того, раніше у мережі опублікували нібито повідомлення колишнього президента США Дональда Трампа, який сказав, що після покупки Маском Twitter його профіль буде відновлено 31 жовтня після заблокування ще в січні 2021 року. Таку інформацію оприлюднило видання ANI. Однак через певний час видання повідомило, що це фейк, і вибачилося. Достовірної інформації про повернення Трампа в соціальну мережу немає.

Вибачення видання

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у мережі розпалився справжній скандал навколо висловлювань Ілона Маска про війну в Україні. Заяви бізнесмена засудили українські високопосадовці, зокрема, і Володимир Зеленський. Пізніше підприємець заявив, що більше не буде фінансувати супутниковий зв'язок Starlink в Україні для ЗСУ, але потім таки передумав і погодився продовжити співпрацю з Україною.