"Можете и дальше жаловаться": Маск устроил мини-революцию в Twitter

Пользователи разочарованы решением бизнесмена

Twitter планирует ежемесячно изымать средства со своих пользователей за одну из самых популярных услуг. В частности, каждый месяц пользователи будут платить по 8 долларов за синюю галочку, которая означает "профиль подтвержденный".

Соответствующую информацию на своей странице в соцсети обнародовал новый руководитель Twitter Илон Маск. По его словам, благодаря такому нововведению он стремится увеличить количество подписок, а также сделать сеть менее зависимой от рекламы.

"Действующая система "знать и простых людей" в Твиттере относительно того, кто имеет или не имеет синюю галочку — это чушь. Власть людям! Blue за 8 долларов в месяц", — говорится в тексте сообщения бизнесмена.

Кроме того, Макс добавил, что в дальнейшем планирует корректировать цены в зависимости от отдельной страны и ее покупательских возможностей.

Следует добавить, что услуга Blue, предусматривающая размещение галочки голубого цвета вблизи никнейма пользователя означает, что Twitter осуществил подтверждение, что аккаунт принадлежит лицу или претендующей на него компании.

За 8 долларов пользователи, кроме галочек, будут иметь приоритет для ответов, упоминаний и поисков. Более того, они смогут обнародовать более длительные видео и аудиозаписи. Рекламы также станет гораздо меньше.

Что касается реакции пользователей, то более таким новшеством осталась недовольна. В частности, около 80% опрошенных заявили, что платить за синюю галочку не готовы. Только 10% готовы платить за эту услугу не больше 5 долларов в месяц.

Что касается реакции пользователей, являющихся жителями Украины, то они также остались недовольны решением Маска внедрять платную услугу, за которую раньше платить не нужно было. В частности, украинцы отмечают, что разочарованы, ведь раньше были убеждены, что именно этот человек поведет человечество к звездам, а в итоге он опустился на уровень торговли за месячную ренту за обычную синюю галочку.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в сети отреагировали на решение Илона Маска приобрести одну из самых больших соцсетей мира.