"Можете й надалі скаржитися": Маск влаштував міні-революцію у Twitter

Користувачі розчаровані рішенням бізнесмена

Twitter планує щомісячно стягувати кошти зі своїх користувачів за одну з найпопулярніших послуг. Зокрема, кожного місяця користувачі сплачуватимуть по 8 доларів за синю галочку, що означає "профіль підтверджений".

Відповідну інформацію на своїй сторінці у соцмережі оприлюднив новий керівник Twitter Ілон Маск. За його словами, завдяки такому нововведенню він має на меті збільшити кількість передплат, а також зробити мережу менш залежною від реклами.

"Діюча система "знати і простих людей" у Твіттері щодо того, хто має чи не має синю галочку — це нісенітниця. Влада людям! Blue за 8 доларів на місяць", – йдеться в тексті допису бізнесмена.

Крім того, Макс додав, що в подальшому планує коригувати ціни в залежності від окремої країни та її купівельних спроможностей.

Варто додати, що послуга Blue, котра передбачає розміщення галочки блакитного кольору поблизу нікнейму користувача означає, що Twitter здійснив підтвердження, що обліковий запис належить особі або компанії, яка на нього претендує.

За 8 доларів користувачі, крім галочок матимуть ще й пріоритет для відповідей, згадок та пошуків. Ба більше, вони матимуть змогу оприлюднювати більш тривалі відео — та аудіозаписи. Реклами також стане значно менше.

Що стосується реакції користувачів, то більш таким нововведенням залишилася невдоволеною. Зокрема, близько 80% опитаних заявили, що платити за синю галочку не готові. Лише 10% готові платити за цю послугу не більше 5 доларів у місяць.

Що стосується реакції користувачів, які є жителями України, то вони також залишилися незадоволеними рішенням Маска впроваджувати платну послугу, котра раніше була безкоштовною. Зокрема, українці відзначають, що розчаровані, адже раніше були переконані, що саме ця людина поведе людство до зірок, а у підсумку вона опустилася до рівня торгівлі за місячну ренту за звичайну синю галочку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у мережі відреагували на рішення Ілона Маска придбати одну з найбільших соцмереж світу.