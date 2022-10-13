Премию Дарвина господам: видео наезда россиян на ряд мин насмешило сеть

Яркое видео рассмешило украинцев

Российские оккупанты, полномасштабно вторгшиеся на украинские земли с оружием еще 232 дня назад, продолжают удивлять украинцев своими бессмысленными действиями. В частности, сеть насмешило одно из последних обнародованных в телеграмм-канале "Supernova. Война с россией" видео с подорвавшимися на минах военнослужащими россии.

На кадрах видеозаписи, которую саркастически обсуждают украинцы, видно, как российская МТ-ЛБ (бронетранспорт) выезжает с поля на проезжую часть, где в два ряда разложены мины. Не заметить эти боеприпасы, по всей видимости, казалось бы невозможным, однако россиян они не остановили и вражеская техника продолжила свое движение прямо на них. Наехав на одну из мин МТ-ЛБ взорвался, а сидевших внутри оккупантов разбросало по дороге.

В сети пользователи бурно обсуждают действия россиян, выражая резкие суждения поступка захватчиков. Некоторые саркастически шутят, что именно так выглядит разминирование по-русски и захватчикам точно нужно выдать премию Дарвина. А есть и такие, кто с нескрываемым удивлением спрашивают: зачем же военнослужащие рф все же направили технику прямо на мины, а также отмечают, что зрение у мехвода, управлявшего боевой машиной, очевидно, крайне низкое.

Ранее "Телеграф" сообщал, как сеть рассмешили отчеты пропагандистов по поводу потерь российских оккупантов в Украине.

Также напомним, что из-за мощного противостояния украинцев российская армия была вынуждена притормозить с наступлением на Донецком направлении.