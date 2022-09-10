А как же "потерь нет"? В сеть попали отчеты россиян по количеству погибших на войне в Украине

У российских властей почти не хватает финансирования на выплаты семьям своих погибших солдат

Хотя в результате полномасштабного вторжения в Украину российские чиновники выбрали тактику замалчивания всех своих неудач, включая данные о количестве погибших российских военных, они все равно признают их на официальных бумагах. Так, на 24 августа они подтвердили смерть 48 759 военнослужащих.

Такую информацию сообщил российский оппозиционер Михаил Ходорковский на своей Twitter-странице. Он опубликовал копию обращения замминистра финансов к заместителю главы правительства рф.

Однако следует отметить, что 48 759 погибших — официальная цифра, включающая в себя только армию российской федерации и только официально подтвержденные смерти. Все пропавшие без вести (например, большинство экипажа российского крейсера "Москва"), а также армия так называемых "днр" и "лнр" не включены в их число.

Кроме того, ранее стало известно, что российское правительство обязалось единовременно выплатить 7,4 млн рублей семье каждого погибшего военного. Замминистр финансов России написал в своем обращении, что на 24 августа должно быть выплачено 361,4 млрд рублей, что равно 98% всех запланированных на этот год объемов финансирования в этой сфере.

Копия обращения

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские оккупанты планируют мобилизацию в Мариуполе — украинские власти советуют мужчинам срочно покинуть город любыми путями, чтобы сохранить жизнь.