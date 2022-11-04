FV103 Spartan: чем хороши БТРы, которые Притула хочет приобрести для ВСУ

Основные характеристики британского бронетранспортера

На днях шоумен, волонтер и политический деятель Сергей Притула объявил о новом сборе средств для помощи Вооруженным силам Украины.

На собранные деньги его благотворительный фонд приобретет 60 бронетранспортеров Spartan. Средства были собраны всего за полтора дня. О том, что это за техника и какие она имеет характеристики, расскажет "Телеграф".

Согласно информации из открытых источников, FV103 Spartan является британским гусеничным БТР разработанным в 1970-х годах компанией Alvis. В Британии машина была принята на вооружение в 1978 году.

FV103 Spartan может перевозить до семи человек, включая трех членов экипажа. На своем борту машина имеет пулемет L37A1 калибром 7,62. Кроме того на каждой стороне БТР может быть установлено по четыре дыморазрядника для маскировки.

Spartan оснащен 4.2 — литровым бензиновым двигателем литровым xk jaguar, который позволяет развивать ему скорость до 96 километров в час и иметь запас хода в 510 километров. Используется бронемашина для перевозки малых специализированных отрядов, таких как разведгруппы, зенитные группы или команды управления минометным огнем.

Существует еще две вариации данного БТР — FV120 Spartan (противотанковый вариант с легкими пехотными ракетами MILAN) и удлиненный Spartan (позволяет перевозить на три человека больше).

Всего в Британской армии на вооружении находилось около 500 таких машин, но с 2009 года их начали заменять на многоцелевые бронеавтомобили Panther.

Отметим, что украинские воины уже знакомы с данной техникой. В качестве военной помощи правительство Великобритании передавало Украине 35 Spartan.

БТР Spartan в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о польском беспилотнике WARMATE, который начали применять против оккупантов в Украине.

Также "Телеграф" сообщал о том, что известно о системе ПВО VAMPIRE, которые должны быть поставлены в ВСУ.