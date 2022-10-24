Российские дроны будет уничтожать VAMPIRE: что известно про систему ПВО, которую передадут Украине (фото, видео)

Особенности комплектации не разглашаются

Пока Вооруженные силы Украины совершенствуют навыки сбивания дронов, украинским военным не помешали бы специализированные системы ПВО. Такие в Украину должны поставить из США — они были заявлены в пакете помощи, который огласили в День Независимости. Транш военной помощи был заявлен на почти 3 млрд долларов США.

Среди оружия и другой техники в списке была "Беспилотная воздушная система противодействия VAMPIRE". Это новая разработка, но она может больше, чем сбивать дронов. Если очень утрировать, Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (VAMPIRE) — система, которая небольшой ракетой 70 мм сбивает беспилотник. Установить ее можно на любой пикап.

Как сообщает сайт производителя, кроме пикапа VAMPIRE можно установить на авто с грузовой платформой за два часа усилиями двух человек. У него независимая стабилизированная прицельная система, антидрон может быть оснащен APKWS или другими боеприпасами с лазерным наведением. Пусковая установка на 4 ракеты. У VAMPIRE автономный источник питания и централизованная система управления.

Управление VAMPIRE

Монтаж конструкции не вызывает сложности

Также производитель может добавлять в VAMPIRE разные датчики, в зависимости от конечных целей. И это интересно, поскольку конфигурация оружия, которое поставят Украине не разглашается. Отмечается также, что его можно применять по наземным целям. Если используется AGR-20 Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), то это — лазерное наведение ракет. Перехватывать беспилотники позволяет бесконтактный подрывник. Если есть система лазерного наведения — прицеливаться перед пуском не нужно, оно активируется само.

Добавим, что кроме беспилотников, VAMPIRE может сбивать медленные вертолеты. Если ракеты с APKWS пускать с воздуха, например с вертолета, то дальность наведения — более полутора км, при пуске с земли радиус меньше. Каждый снаряд APKWS II стоит примерно 27 500 долларов США, включая ракетный двигатель, боеголовку и комплект наведения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько у россии осталось ракет и дронов для того, чтобы атаковать Украину по данным главы ГУР Кирилла Буданова. Кроме того, что силы ПВО сбивают дроны оккупантов, украинская армия ликвидирует и тех, кто обучает ими пользоваться.