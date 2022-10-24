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Российские дроны будет уничтожать VAMPIRE: что известно про систему ПВО, которую передадут Украине (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Систему можно установить на пикап Новость обновлена 24 октября 2022, 09:19
Систему можно установить на пикап

Особенности комплектации не разглашаются

Пока Вооруженные силы Украины совершенствуют навыки сбивания дронов, украинским военным не помешали бы специализированные системы ПВО. Такие в Украину должны поставить из США — они были заявлены в пакете помощи, который огласили в День Независимости. Транш военной помощи был заявлен на почти 3 млрд долларов США.

Среди оружия и другой техники в списке была "Беспилотная воздушная система противодействия VAMPIRE". Это новая разработка, но она может больше, чем сбивать дронов. Если очень утрировать, Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (VAMPIRE) — система, которая небольшой ракетой 70 мм сбивает беспилотник. Установить ее можно на любой пикап.

Как сообщает сайт производителя, кроме пикапа VAMPIRE можно установить на авто с грузовой платформой за два часа усилиями двух человек. У него независимая стабилизированная прицельная система, антидрон может быть оснащен APKWS или другими боеприпасами с лазерным наведением. Пусковая установка на 4 ракеты. У VAMPIRE автономный источник питания и централизованная система управления.

Система управления VAMPIRE
Управление VAMPIRE
ПВО VAMPIRE на пикапе
Монтаж конструкции не вызывает сложности

Также производитель может добавлять в VAMPIRE разные датчики, в зависимости от конечных целей. И это интересно, поскольку конфигурация оружия, которое поставят Украине не разглашается. Отмечается также, что его можно применять по наземным целям. Если используется AGR-20 Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), то это — лазерное наведение ракет. Перехватывать беспилотники позволяет бесконтактный подрывник. Если есть система лазерного наведения — прицеливаться перед пуском не нужно, оно активируется само.

Добавим, что кроме беспилотников, VAMPIRE может сбивать медленные вертолеты. Если ракеты с APKWS пускать с воздуха, например с вертолета, то дальность наведения — более полутора км, при пуске с земли радиус меньше. Каждый снаряд APKWS II стоит примерно 27 500 долларов США, включая ракетный двигатель, боеголовку и комплект наведения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько у россии осталось ракет и дронов для того, чтобы атаковать Украину по данным главы ГУР Кирилла Буданова. Кроме того, что силы ПВО сбивают дроны оккупантов, украинская армия ликвидирует и тех, кто обучает ими пользоваться.

Теги:
#США #Оружие #Дроны #ВСУ