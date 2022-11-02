Притула объявил о новом сборе для ВСУ: волонтер указал на "зраду"

Украинцы хотят собрать деньги на 50 бронетранспортеров за неделю.

Волонтер, шоумен и политический деятель Сергей Притула объявил о начале еще одного мегасбора средств на помощь Вооруженным силам Украины.

Как говорится в сообщении в его Фейсбук, на этот раз его команде удалось найти целых 50 бронетранспортеров Spartan британского производства, которые сейчас находятся на складе в Соединенном королевстве.

Сообщается, что на проведение всего сбора есть время со 2 по 8 ноября, за которые надо собрать сумму в 200 миллионов гривен.

"Почему Spartan? — Потому что это надо нашей армии! Spartan – гусеничная бронированная техника, без которой трудно будет побеждать в условиях дождей, грязи и будущих снегов!", — говорится на странице его фонда.

На этот сбор отреагировал волонтер Назар Смык, который во время войны занимается перегоном автомобилей из Британии в Украину на нужды ВСУ.

Он подсчитал, что согласно расчетам Притулы стоимость одного "Спартана" обойдется в 100 тысяч долларов, хотя по его информации бронетранспортер можно купить за 33 тысячи долларов, а если считать вместе с доставкой, то получится 37 тысяч долларов.

"Это что за такие комплектующие за 63000$ идут в комплекте со Спартаном? NLAW что ли?", — спросил он.

Также в комментариях он выложил копию спецификации на которой видна стоимость боевых машин в трех модификациях.

Как сообщалось ранее, Притула ранее уже делал масштабные закупки на собранные деньги, например на БПЛА "Байрактар", за которые в итоге был куплен "народный спутник". Кроме того еще один масштабный сбор был проведен вместе с активистом Сергеем Стерненко, деньги собирали на БПЛА-камикадзе RAM II UAV.