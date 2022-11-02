Притула оголосив про новий збір для ЗСУ: волонтер вказав на "зраду"

Українці хочуть зібрати гроші на 50 бронетранспортерів на тиждень.

Волонтер, шоумен та політичний діяч Сергій Притула оголосив про початок ще одного мегасбору коштів на допомогу Збройним силам України.

Як йдеться у повідомленні у його Фейсбук, цього разу його команді вдалося знайти цілих 50 бронетранспортерів Spartan британського виробництва, які зараз перебувають на складі у Сполученому королівстві.

Повідомляється, що на проведення всього збору є час із 2 по 8 листопада, за які треба зібрати суму у 200 мільйонів гривень.

"Чому Spartan? — Тому, що це треба нашій армії! Spartan — гусенична броньована техніка, без якої важко буде перемагати в умовах дощів, бруду та майбутніх снігів!", — йдеться на сторінці його фонду.

На цей збір відреагував волонтер Назар Смик, який під час війни займається перегоном автомобілів із Британії до України на потреби ЗСУ.

Він підрахував, що згідно з розрахунками Притули вартість одного "Спартана" коштуватиме 100 тисяч доларів, хоча за його інформацією бронетранспортер можна купити за 33 тисячі доларів, а якщо рахувати разом із доставленням, то вийде 37 тисяч доларів.

"Це що за такі комплектуючі за 63000$ йдуть у комплекті зі Спартаном? NLAW чи що?", — запитав він.

Також у коментарях він виклав копію специфікації, на якій видно вартість бойових машин у трьох модифікаціях.

Як повідомлялося раніше, Притула раніше вже робив масштабні закупівлі на зібрані гроші, наприклад, на БПЛА "Байрактар", за які в результаті був куплений "народний супутник". Крім того, ще один масштабний збір був проведений разом з активістом Сергієм Стерненком, гроші збирали на БПЛА-камікадзе RAM II UAV.