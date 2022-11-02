Притула оголосив про новий збір для ЗСУ: волонтер вказав на "зраду"
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Українці хочуть зібрати гроші на 50 бронетранспортерів на тиждень.
Волонтер, шоумен та політичний діяч Сергій Притула оголосив про початок ще одного мегасбору коштів на допомогу Збройним силам України.
Як йдеться у повідомленні у його Фейсбук, цього разу його команді вдалося знайти цілих 50 бронетранспортерів Spartan британського виробництва, які зараз перебувають на складі у Сполученому королівстві.
Повідомляється, що на проведення всього збору є час із 2 по 8 листопада, за які треба зібрати суму у 200 мільйонів гривень.
"Чому Spartan? — Тому, що це треба нашій армії! Spartan — гусенична броньована техніка, без якої важко буде перемагати в умовах дощів, бруду та майбутніх снігів!", — йдеться на сторінці його фонду.
На цей збір відреагував волонтер Назар Смик, який під час війни займається перегоном автомобілів із Британії до України на потреби ЗСУ.
Він підрахував, що згідно з розрахунками Притули вартість одного "Спартана" коштуватиме 100 тисяч доларів, хоча за його інформацією бронетранспортер можна купити за 33 тисячі доларів, а якщо рахувати разом із доставленням, то вийде 37 тисяч доларів.
"Це що за такі комплектуючі за 63000$ йдуть у комплекті зі Спартаном? NLAW чи що?", — запитав він.
Також у коментарях він виклав копію специфікації, на якій видно вартість бойових машин у трьох модифікаціях.
Як повідомлялося раніше, Притула раніше вже робив масштабні закупівлі на зібрані гроші, наприклад, на БПЛА "Байрактар", за які в результаті був куплений "народний супутник". Крім того, ще один масштабний збір був проведений разом з активістом Сергієм Стерненком, гроші збирали на БПЛА-камікадзе RAM II UAV.