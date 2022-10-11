Безпілотники Притули та Стерненка: чим вони будуть корисні ЗСУ

Вони розроблені на базі одного з найкращих дронів

У понеділок, 10 жовтня, на тлі масованого ракетного обстрілу території України російськими окупантами українські активісти і волонтери Сергій Притула і Сергій Стерненко відкрили збір коштів для "помсти". Вони збирають на дрони-камікадзе RAM II UAV українського виробництва. Ці безпілотники здатні знищувати різноманітні цілі та використовуються як розвідники.

RAM ІІ UAV — це сучасні бойові безпілотні авіаційні системи, які відрізняються високоточним баражувальним боєприпасом. Вони розроблені на базі одного з найкращих українських дронів "Лелека-100" від компанії DEVIRO. Розробкою RAM ІІ UAV займаються одразу декілька провідних підприємств України, а саме Ukrainian Armor, CDET, Ukroboronprom, Neo Tech, Spectechnoexport. Вони переважно спеціалізуються на БПЛА, вибухових пристроях, озброєнні та компонентах для безпілотних систем.

У безпілотника електричний двигун, завдяки чому його майже не чутно під час роботи. Він може пробути над землею близько 30 хвилин, пролетіти 30 км і нести на собі вагу до до 3 кг вибухівки. БПЛА може нести різні види боєприпасів у залежності від завдання:

термобаричний снаряд, який призначений для ураження цілей всередині будівель та малої броньованої техніки з людьми;

протитанковий снаряд для ураження важкоброньованих цілей на суші або в морі;

осколково-фугасний снаряд для ураження живої сили на відкритому просторі.

RAM ІІ UAV у роботі

"Понад 22 роки "колективного" досвіду у виробництві зброї та БПЛА стали ключем до створення універсального та ефективного рішення – революційного легкого у використанні високоточного боєприпасу з боєголовкою вагою 3 кг", — йдеться на сайті розробника.

У безпілотника є Full HD гіростабілізаційна камера з 10-кратним оптичним зумом, що полегшує ідентифікацію цілі. Головною особливістю є активна система візуального відстеження об'єкта, що дозволяє фіксувати все в режимі реального часу, відстежувати її переміщення та реагувати на неї.

RAM II UAV

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