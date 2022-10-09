Не ATACMS єдиним: де Україна може ще взяти далекобійні ракети (відео)

Виробництвом далекобійних ОТРК займаються кілька країн

Україні поки що не дають далекобійні тактичні ракетні комплекси ATACMS, здатні подолати відстань у 300 км, але такі снаряди американського виробництва — не єдиний варіант. Виробляють такі в Ізраїлі, Індії, Південній Кореї, Туреччині.

Як зазначає "Дефенс-юа", ці варіанти мають свої нюанси. Ізраїль та Індія свою зброю Україні продавати не стануть із політичних міркувань.

Що може запропонувати Південна Корея?

Корея має кілька ракет різних компаній. Зокрема, це Hyunmoo — ракети наземного базування. Є ракети з дальністю як 300, і 500 і навіть понад 1000 км. Є навіть протибункерні варіанти. Перешкодою у закупівлі такого озброєння є їхня мала кількість — близько 30 одиниць, вони потрібні для оборони самої Кореї.

Іншим корейським кандидатом називають KTSSM виробництва Hanwha. Дальність за різними джерелами від 120 до 180 км, також є протибункерна частина. Є варіант із дальністю польоту до 300 км. Проблема цієї ракети полягає в тому, що випробування завершилися лише кілька років тому і 200 комплексів було заплановано до випуску до 2025 року. Це означає, що зараз їх небагато.

Що може запропонувати Туреччина?

У Туреччині у 2018 році на озброєння було прийнято ракетний комплекс Bora з дальністю 280-360 км. Для нього є експортний варіант з дальністю 280 км. Він удвічі потужніший за американську систему і настільки ж точний. Експерти зазначають, що це найімовірніший варіант для закупівлі Україною, але швидко її отримати не вийде — навіть при купівлі ОТРК потрібно виготовити.

Також Туреччина має ракетний комплекс J-600T Yıldırım. Ракети довго тримали в таємниці і показали лише у 2007 році. Вони можуть показувати дальність у 150, 300 і навіть 900 км, а розробки ведуться на ще більшу відстань. З ними також є нюанс — їх дуже мало для захисту самої Туреччини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна зміцнить свою систему протиповітряної оборони завдяки іспанським постачанням — оператори закінчать навчання за лічені тижні. Також для однієї з важливих знарядь на фронті — HIMARS, Україною було отримано нові ракети GMLRS з альтернативною бойовою частиною.