"Народний супутник" окупився за два дні: стало відомо про гучні успіхи ЗСУ

Один супутник повністю працює на потреби української оборони

Завдяки супутнику компанії ICEYE, гроші на який українці збирали спільно з волонтером-телеведучим Сергієм Притулою, лише за перші два дні бійцям українських Збройних сил вдалося "демілітаризувати" російської ворожої техніки на суму більшу, аніж Фонд витратив на проєкт.

Відповідну інформацію на своїй сторінці в соцмережі у четвер, 29 вересня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, відзначивши, що "народний супутник" вже допоміг українським захисникам на полі бою, адже лише за дві доби виявив понад 60 одиниць замаскованої бойової техніки російського ворога.

Також він наголосив, що без технологій, якими оснащений новопридбаний супутник, цю техніку помітити не вдалося б.

"Коли у червні Міноборони запропонувало скерувати кошти, зібрані для придбання "байрактарів", на посилення засобів космічної розвідки, ми очікували якісного підвищення спроможностей наших військ. Наразі усі наші очікування повністю справдилися", — написав міністр.

За словами Резнікова, саме завдяки "народному супутнику" ЗСУ помітили російську бойову техніку, котра перебувала в районі населених пунктів Хрещенівка та Українка, що у Херсонській області, а також неподалік селища Новоселівка на Донеччині. Усе виявлено в оперативному порядку було знищено українськими силами.

Міністр також додав, що бойові бригади ЗСУ, вже деякий час отримують потік даних з супутників ICEYE, знімки з яких розшифровують союзники з воєнної розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українці радісно захоплювалися супутником, який на зібрані кошти українців вдалося придбати Сергію Притулі.