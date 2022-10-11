Беспилотники Притулы и Стерненко: чем они будут полезны ВСУ

Они разработаны на базе одного из лучших дронов

В понедельник, 10 октября, на фоне массированного ракетного обстрела территории Украины российскими оккупантами украинские активисты и волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко открыли сбор средств для мести. Они собирают на дроно-камикадзе RAM II UAV украинского производства. Эти беспилотники способны уничтожать различные цели и используются как разведчики.

RAM II UAV – это современные боевые беспилотные авиационные системы, отличающиеся высокоточным баражировочным боеприпасом. Они разработаны на базе одного из лучших украинских дронов "Аист-100" от компании DEVIRO. Разработкой RAM II UAV занимаются сразу несколько ведущих предприятий Украины, а именно Ukrainian Armor, CDET, Ukroboronprom, Neo Tech, Spectechnoexport. Они в основном специализируются на БПЛА, взрывных устройствах, вооружении и компонентах для беспилотных систем.

У беспилотника электрический двигатель, благодаря чему его почти не слышно во время работы. Он может пробыть над землей около 30 минут, пролететь 30 км и нести на себе до 3 кг взрывчатки. БПЛА может нести разные виды боеприпасов в зависимости от задачи:

термобарический снаряд, предназначенный для поражения целей внутри зданий и малой бронированной техники с людьми;

противотанковый снаряд для поражения труднобронированных целей на суше или в море;

осколочно-фугасный снаряд для поражения живой силы на открытом пространстве.

RAM II UAV в работе

"Более 22 лет "коллективного" опыта в производстве оружия и БПЛА стали ключом к созданию универсального и эффективного решения — революционного легкого в использовании высокоточного боеприпаса с боеголовкой весом 3 кг", — говорится на сайте разработчика.

У беспилотника есть Full HD гиростабилизационная камера с 10-кратным оптическим зумом, что облегчает идентификацию цели. Главной особенностью является активная система визуального отслеживания объекта, позволяющая фиксировать все в режиме реального времени, отслеживать ее перемещение и реагировать на нее.

RAM II UAV

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