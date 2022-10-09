Не ATACMS единым: где Украина может еще взять дальнобойные ракеты (видео)

Производством дальнобойных ОТРК занимаются несколько стран

Украине пока не дают дальнобойные тактические ракетные комплексы ATACMS способный преодолеть расстояние в 300 км, но такие снаряды американского производства — не единственный вариант. Производят такие в Израиле, Индии, Южной Корее, Турции.

Как отмечает "Дефенс-юа", у этих вариантов есть свои нюансы. Израиль и Индия свое оружие Украине продавать не станут по политическим соображениям.

Что может предложить Украине Южная Корея?

У Кореи есть несколько ракет разных компаний. В частности это Hyunmoo — ракеты наземного базирования. Есть ракеты с дальностью как 300, так и 500 и даже более 1000 км. Есть даже противобункерные варианты. Препятствием в закупке такого вооружения служит их малое количество — около 30 единиц, они нужны для обороны самой Кореи.

Другим корейским кандидатом называют KTSSM производства Hanwha.Дальность по разным источникам от 120 до 180 км, также есть противобункерная часть. Есть вариант с дальностью полета до 300 км. Проблема этой ракеты в том, что испытания завершились только пару лет назад и 200 комплексов были запланированы к выпуску к 2025 года. Это значит, что на сейчас их немного.

Что может предложить Украине Турция?

В Турции в 2018 году на вооружение был принят ракетный комплекс Bora с дальностью 280-360 км. Для него есть экспортный вариант с дальностью в 280 км. Он вдвое мощнее американской системы и настолько же точен. Эксперты отмечают, что это наиболее вероятный вариант для закупки Украиной, но быстро ее получить не выйдет — даже при покупке ОТРК нужно еще изготовить.

Также у Турции есть ракетный комплекс J-600T Yıldırım. Ракеты долго держали в тайне и показали только в 2007. Они могут показывать дальность в 150, 300 и даже 900 км, а разработки ведутся на еще большее расстояние. С ними также есть нюанс — их произведено очень мало для защиты самой Турции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина укрепит свою систему противовоздушной обороны благодаря испанским поставкам — операторы закончат обучение в считанные недели. Также для одного из важных орудий на фронте — HIMARS, Украиной были получены новые ракеты GMLRS с альтернативной боевой частью.