Данилов - российской пропагандистке: "Наши Оксаны будут плевать на собачьи могилы ваших мужей"

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опубликовал ответ на публикацию маргариты симоньян:

"симонян, читайте и слушайте внимательно, я вам нарисую настоящую картину вашего будущего, правда без надежды на просветление в вашей больной безумием макитри.

Наши очаровательные Оксаны будут плевать на собачьи могилы ваших мужчин, которые будут лежать с обращенными шеями или без них, со стеклянными от застывшего навеки страха глазами, налюбовавшись красотой украинской земли.

А башкирские, рязанские, якутские и другие вдовы будут заливаться горючими слезами над похоронами своих мужей и сыновей, "которым в 20 лет могилы роют".

И мы действительно споем песню, посвященную вам, русские твари:

"Станешь ты об аде Господа просить

Да не будет, потрясена, смерть твоя легкой

Да и в смерти, потрясающе, не найдешь покоя".

И мы обязательно выпьем за нашу Победу и за вечный упокой безобразного русского образования, чтобы никогда эта зловонная русская земля не смела и посмотреть в сторону Украины, замирая от панических и истерических болей, вспоминая ужас украинских степей, лесов и полей".

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