Американский дрон Phoenix Ghost, разработанный для Украины: что он может и когда будет поставка (видео)

Характеристики дрона держатся в тайне, известны лишь некоторые из них

США объявили про очередной транш военной помощи Украине на сумму в 400 млн долларов США. Среди обещанных военных грузов — 1110 беспилотников Phoenix Ghost. Известно, что этот беспилотник был разработан именно для Украины по заказу Воздушных сил США. При его создании учитывались данные о войне с россией еще до полномасштабного вторжения.

Об этом пишет Defense Express. Разработчик — компания Aevex Aerospace. Технические характеристики держатся в тайне, но часть информации все же сообщали. Известно, что это дрон может быть как разведчиком, так и ударным беспилотником — это его основная задача.

Взлетать Phoenix Ghost может вертикально, у него есть инфракрасная камера. Боевая часть рассчитана на уничтожение среднебронированных целей, например контрбатарейных радаров, пунктов управления дронами, артиллерии, систем противовоздушной обороны.

Еще одной особенностью Phoenix Ghost является длительность полета — как для ударного беспилотника очень большая. Этот дрон может провести в небе шесть часов. В Украине используются беспилотники Switchblade-600, способные продержаться в воздухе 40 минут и улететь на 80 км. такая же скорость, но чуть большее подлетное время у польского WARMATE — он способен лететь 70 минут. Отметим, что сроки передачи беспилотников Украине не указаны — это оборудование, которое будут изготавливать, а не изымать у армии США. В Украине уже используется не один десяток таких "птичек".