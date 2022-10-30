Беспилотник WARMATE: что известно про польскую ударную "птичку" и как его применяют в Украине (видео)

Беспилотник относительно небольшой и легкий, он уже показал свои возможности в Запорожской области

Украинская армия получила 20 беспилотных ударных комплексов Warmate — вторую половину из партии, приобретенной еще летом. Особенность этил летательных аппаратов в том, что их миссию можно отменить, если шансы на поражение врага малы, и вернуть на базу.

Этот беспилотник может применяться для различных целей. Производитель — Польша. Это легкий планер, который используется странами НАТО и союзниками. Цели отличаются в зависимости от типа головной части. WARMATE может нести до килограмма взрывчатки в разной конфигурации.

Рабочая скорость беспилотника — 80 км/час,

Длина фюзеляжа — 1,1 м,

Типы боеголовок — осколочно-фугасный / термобарический,

Максимальная скорость во время атаки — 150 км/ч.

Конструкция системы пуска позволяет установить ее на автомобиль или БТР с интеграцией наземного пункта управления и наземного терминала данных с бортовыми системами автомобиля. WARMATE, в отличие от противотанковых ракет, может действовать в большем радиусе помогая наблюдать за целью дольше — подлетное время около 70 минут. Боевые действия в воздухе ведутся в режиме реального времени, используя видеопоток, полученный от его подсистемы наблюдения. Именно оператор решает, когда беспилотник из наблюдателя становится атакующим.

Как отмечает defence-ua, украинцы уже видели WARMATE в действии. В частности — во время отработке по позициям рф возле Запорожской АЭС, где нужна максимальная аккуратность и осторожность.

Ранее "Телеграф" рассказывал про беспилотник Shark — его разработали в Украине уже после вторжения россии. Среди применяемых на поле боя первыми приобрели известность "Байрактары". Их уже через два года начнут производить в Украине.