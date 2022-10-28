Почти как американский, но свой, а не за 50 миллионов – в Украине представили новый беспилотник

Новый БПЛА практически равен американскому, который мы покупаем за десятки миллионов гривен

"SHARK" или "Акула" — такое название получил новый беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для артиллерийской разведки и представленный его разработчиком, украинской компанией Ukrspecsystems.

Уникальность данного БПЛА в сроках его разработки, которая началась уже после 24 февраля в условиях полномасштабного российского вторжения в Украину и учитывая опыт реальных боев. Об этом говорится на странице в соцсетях Ukrspecsystems.

Специализация нового БПЛА довольно узкая, но самая важная в условиях войны – артиллерийская разведка и корректировка огня, для чего SHARK имеет надежную зашифрованную связь и камеру с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом.

БПЛА SHARK

Украинский дрон способен проникать на временно контролируемую врагом территорию и вести глубинную аэроразведку и корректировку, в том числе для дальнобойного вооружения стандартов НАТО от 155-мм гаубиц до РСЗО HIMARS.

Что до технических характеристик БПЛА SHARK, то они таковы:

время полета – более 2 часов;

дальность полета — 60 км;

практический потолок — 2000 м;

взлетная масса — 10 кг;

размах крыльев – 1,91 м;

время развертывания – 15 минут;

крейсерская скорость – 70-90 км/ч;

максимальная скорость полета – 150 км/ч.

Новый украинский БПЛА

Любопытно, что на днях министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о покупке 11 мощных комплексов беспилотников PUMA-LE общей стоимостью более 540 млн грн.

Эти дроны имеют такую же специализацию, что и SHARK, и даже схожие характеристики – дальность до 60 км, чуть легче – около 6 кг, а камера 6-кратный зум против 30-кратного оптического увеличения у "Акулы". Но думается главным преимуществом украинского аналога будет его цена.